Atraktivna Lidija gotovo nikada za medije nije govorila o svom ljubavnom statusu. "Ja ne volim puno pričati o ljubavi... Nije da ja to nešto krijem, nego što se to nekog tiče - to mi je dosadno", rekla je 2016. za RTL. Lille je tada ispričala da nije imala nemoralnih ponuda te da joj je početak karijere išao i više nego glatko. "Svi su me znali od početka da sam cura koja pjeva, tako da nikad nisam morala raditi nešto što nisam htjela", priznala je Lidija.