Grupa kojoj nije potrebno predstavljanje, a koja će prvi put nastupiti na tvrđavi Sv. Mihovila 12.8. Let 3 je oduvijek jedan od koncertno najprisutnijih hrvatskih rock bendova.

Ova im je pandemijska pauza stoga teško pala, ali su je iskoristili za završavanje albuma s gostima koji uskoro izlazi, kao i za početak rada na potpuno novom materijalu. Vraćaju se na koncerte gladniji i nabrijaniji nego ikad prije.

NET.HR: Veselite li se nastupu na Tvrđavi svetog Mihovila u Šibeniku?

LET 3: Naravno da se veselimo. Tko se ne bi veselio prigodi da nastupi u tom prekrasnom ambijentu?

NET.HR: Što publika može očekivati od nastupa?

LET 3: U odličnoj smo koncertnoj formi. U zadnje vrijeme zaista puno nastupamo i svuda smo jako dobro primljeni, tako da publici možemo poručiti da ih očekuje vrhunski nastup vrhunskog izvođača koji ih zasigurno neće razočarati.

NET.HR: Kako ste preživjeli sva ova moguća epidemiološka ograničenja/zatvaranja/izolacije?

LET 3: Pa recimo da smo prošli kao i svi ostali građani i ljudi širom svijeta. Bilo je tu svega, od straha,neizvjesnosti, do prilagođavanja novim uvjetima funkcioniranja i suočavanja sa spoznajom koliko smo kao vrsta zapravo osjetljivi i nemoćni,a ipak instinktivno sposobni da se nosimo sa situacijom koju je bilo nemoguće predvidjeti.

NET.HR: Kako se nosite s "novim normalnim"?

LET 3: Teško je uopće definirati što to "novo normalno" znači. Sigurni smo da niti onaj koji je lansirao taj izraz nije znao kako bi to stanje trebalo izgledati. Jednim djelom je to zasigurno promijenilo naše živote i općenito svijet i vrijeme u kojem živimo.

NET.HR: Što je danas više uopće normalno?

LET 3: Teško pitanje, ali voljeli bismo kad bi se pod normalno podrazumijevala odgovornost pred drugima, neograničavanje slobode izbora i življenja te osvješćivanje koliko su nam solidarnost i suradnja potrebne da bi ovaj svijet postao bolje mjesto za sve.

NET.HR: U ovom vremenu kad su ljudi oguglali gotovo na sve, vaša provokativnost i kontroverznost alati su kojima dopirete do njih?

LET 3: Provokacije su bile oduvijek neizostavni dio našeg izraza. Svjesni smo toga da putem njih možemo doprijeti do većeg broja "glava" i na taj način ih ponukati da pogledaju oko sebe i svojim angažmanom pridonesu da i njihove glave žive ljepše i slobodnije.

NET.HR: Jeste li ikad poželjeli održati, u nedostatku bolje riječi, običan koncert Leta 3? Bez kostima i scenografije, samo instrumenti, mikrofoni i pojačala.

LET 3: Nismo iz razloga što je i taj naš odnos prema scenskom izgledu i nastupu također neizostavni dio našeg stila i izraza. Na kraju krajeva, smatramo da je pošteno publici pored zvučnog priuštiti i vizualni užitak.

NET.HR: Je li ikada neki koncert Leta 3 bio prekinut ili zabranjen?

LET 3: Bilo je nekih pokušaja zabrane koji su neslavno prošli, jer su takvi pokušaji samo još više probudili inat organizatora, publike i nas.

Prekida je možda i bilo, ali oni su uvijek i isključivo bili vezani uz prekoračenje satnice nastupa ili događanja.

NET.HR: Jeste li se ikada guglali?

LET 3: Obično to rade drugi umjesto nas.

NET.HR: Najdraža pjesma Leta 3?

LET 3: Najteže pitanje, sve su najdraže. Naravno da uvijek postoje one koje su nam draže od nekih, ali tretiramo ih jednako, a tako ćemo se i odnositi prema pjesmama koje će tek nastati.

NET.HR: Dugo ste na sceni. Jeste li se već pomalo umorili/zasitili od svega onoga što čini život jednog benda na hrvatskoj glazbenoj sceni?

LET 3: Reakcija naše brojne publike je nešto što nas ne može umoriti niti zasititi. Oni su gorivo koje nas pokreće.

NET.HR: Do kada ćete svojim nastupima uveseljavati ljude?

LET 3: Na nastupima uveseljavamo ne samo publiku nego i sami sebe i sve dok je tako nemamo namjeru stati, pogotovo stoga što smo ponosni na to da nemamo problem s tzv. odumiranjem publike, stare snage su uvijek uz nas, a mlade im se pridružuju.

NET.HR: Koji su planovi benda Let 3 u budućnosti?

LET 3: Uskoro možete očekivati realizacije nekih naših planova i, naravno, vidimo se na nekom od naših nastupa, a jedan od tih nastupa je i onaj na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku koji će biti prava poslastica.