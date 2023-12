Pjevačica Lepa Brena (63) je rasprodala dva koncerta u Areni Zagreb koja su zakazana za 6. i 7. prosinca sljedeće godine. Ulaznice za dva Brenina koncerta doslovno su razgrabljene, stoga je dodan i treći koncert 9. prosinca. Pjevačica je otkrila koliko koncerata planira održati u Areni i objasnila zbog čega će trebati pauzu.

"Pjevat ćemo u zagrebačkoj Areni dok ih budemo punili. Možemo raditi eventualno dva koncerta zaredom, a onda sutradan pauza, da se odmorim. Ne mogu ni mlađi oko mene izdržati taj tempo. Ja sam ozbiljan maratonac koliko godina radim", ispričala je pjevačica za 'Srbija danas'.

Brena, koja je ostvarila uspjeh u različitim područjima, postavila je rekorde prije čak 40 godina, a danas samo želi uživati.

"Smatram da u ovim godinama više ne treba juriti rekorde i brojeve. Ja želim lijepo raditi, uživati i da nisam premorena. Jer ja sam osvojila Olimpijske igre u godinama kada je to trebalo", rekla je.

Da je trnovit put do zvijezda, dokazuje i Brena koja je nekoliko puta htjela odustati od glazbene karijere, no nije posustala.

"Mogu o tome pričati jer sam to doživjela u svojoj karijeri. Ili netko želi da budete njegova i da taj netko upravlja vama. Nije to menadžer, to je netko tko zna da ste vi zlatna koka. Osoba koja ide naprijed i zna što je dobro, a što loše. U svim tim situacijama treba biti pametan i biti samo svoj. Ja sam veoma mlada odlučila ne biti ničija. Kada je neka mlada djevojka lijepa i zgodna, uvijek je pitanje tko joj je sponzor, tko joj je menadžer, čija je ona djevojka, tko joj je to platio, tko joj je kupio. Ja sam, eto platila sebi sve sama. Ja sam htjela biti samostalna i u tome sam uspjela", ispričala je pjevačica.

