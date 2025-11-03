Lepa Brena slomljena tugom: Preminuo član Slatkog greha koji ju je pratio na početku karijere
Estrada tuguje za legendom
Preminuo je Ljubiša Marković Frenki, harmonikaš legendarnog sastava Slatki greh, u kojem je karijeru započela i jedna od najvećih glazbenih zvijezda regije, Lepa Brena (65). Vijest o smrti glazbenika rastužila je mnoge, a od njega se emotivno oprostila i sama Brena.
Brena slomljena bolom
Pjevačica je za Kurir priznala da je ova vijest duboko pogodila.
“Obično u ovakvim situacijama ostajem nijema od tuge. Do posljednjeg trenutka sam se nadala da će pobijediti bolest. Nažalost, otišao je. Neka počiva u miru”, poručila je Brena.
Ključni član benda koji je obilježio povijest estrade
Frenki je bio važan dio Slatkog greha, glazbene ekipe koja je pratila Lepu Brenu tijekom njezina najvećeg uspjeha i stvaranja hitova koji su obilježili čitavu generaciju.
Njegov rad ostavio je značajan trag na jugoslavenskoj glazbenoj sceni, a suradnja s Brenom učinila ga je dijelom povijesti regionalne estrade.
Okušao se i na filmu
Osim glazbe, Frenki je imao i filmska pojavljivanja. Glumio je u popularnim naslovima iz franšize „Hajde da se volimo“, koji su dodatno učvrstili kultni status benda u pop-kulturi 80-ih.
U estradnim krugovima su ga gledali kao iznimno cijenjenog i poštovanog glazbenika.
POGLEDATI VIDEO:Retro ljepotice i brkati zavodnici: Pogledajte kako izgleda set serije koja će vas osvojiti