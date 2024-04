Pjevačica Lepa Brena (63) nedavno je u emisiji "Ami G Show" otvorila dušu i progovorila o zaradi i braku.

Pitanja su bila pomalo škakljiva, što je pjevačici stvorilo malu nelagodu. Pitali su je koje je najneobičnije mjesto gdje je vodila ljubav, na što je ona odgovorila: "U autu".

Brena je otkrila i koliko je najviše zaradila u jednom danu. "Malo ću i smanjiti iznos. Eto, 150.000 eura. Prodaš kuću pa zaradiš puta deset. Ili auto", odgovorila je.

Trzavice u braku

Pjevačica je u braku s bivšim tenisačem Slobodanom Živojinovićem već 33 godina. Imaju dvojicu sinova, Viktora i Stefana. Kao u svakom odnosu dolazi i do trzavica, o čemu je pjevačica ispričala detalje.

"Normalno je to. Mislim da je to sasvim normalno da se doživljavaju usponi i padovi, ali morate gledati prioritete. Ne vjerujem da će svaka nova ljubav biti nešto što je trajno, ali moram naglasiti, ako ne postoji rješenje, bolje dobar razlaz nego loš brak. Mi smo prošli te dječje bubice puno ranije. On je bio ostvaren profesionalno, poslije tenisa se nastavio baviti različitim poslovima. Boba voli život, voli obitelj, a ja sam osoba koja voli pratiti nekoga i koja voli imati čvrsto rame pored sebe. Imamo poseban odnos i zaista ga njegujemo", ispričala je, prenosi Mondo.

Podsjetimo, pjevačica je rasprodala tri koncerta u Areni Zagreb, 6., 7. i 9. prosinca ove godine zatim najavila i četvrti. Taj koncert trebao bi se održati 10. prosinca 2024. godine.

