Melania sve iznenadila svojim outfitom, Zigman za Net.hr: 'Seksi na jedan stresan način... Gestapo'

Večeras je održana inauguracija Donalda Trumpa, a na svečanom događaju pažnju je ukrala njegova supruga, Melania Trump. Njezina modna kombinacija koju potpisuje Adam Lippes bila je u središtu pozornosti, a šešir Erica Javitsa već je postao viralan na društvenim mrežama. Tim povodom, kontaktirali smo poznatog hrvatskog dizajnera Juraja Zigmana, koji je podijelio svoje dojmove o Melanijinom izgledu.

"Ne mogu reći da je bila loše odjevena, čak dapače, bila je korektna i sve joj lijepo stoji. Ima zavidnu liniju kojoj je teško da nešto može loše pristajati", izjavio je Zigman te dodao da, iako se radi o sofisticiranom izgledu, on osobno preferira manje stroge stajlinge.

Foto: Profimedia Donald Trump, Melania Trump

Cijeli svijet bruji o njezinom šeširu kojim je u potpunosti sakrila svoj pogled, a Zigman je spomenuo kako je tijekom prvog mandata upravo njezin pogled, odnosno izraz lica bio predmet spekulacija.

"Šešir je ukrao svu pažnju i svakako mi smeta što joj se ne vidi ekspresija lica. Oči joj se ne vide, lice joj je skoro sakriveno i to mi smeta. Stroga je i možda nam svima želi nešto poručiti", našalio se pa nastavio: "Ako su se čime bavili u prvom mandatu, to je bilo što Melania misli, što osjeća i slično. S ovim stajlingom to je još više izraženo, tj. sakriveno".

Premda ima primjedbi na odabir dodataka, dizajner priznaje da je Melania i ovog puta pokazala svoj prepoznatljiv stil.

Foto: Profimedia Melania Trump i Jill Biden

"Ona često ima slične šešire, vidi se da joj se sviđa imati sakrivene oči. Iskreno, mislim da je, ako ništa drugo, bar na ovaj dan trebala imati otkriven pogled, ali li ne moramo sad oko toga raditi dramu. Ne kažem da je nepristojna, takav je bio stajling i iznijela ga je dobro. Možda da je otkrila lice i imala neki zanimljiviji šešir, bilo bi puno bolje", zaključio je.

Unatoč primjedbama, Zigman ukupnu modnu kombinaciju pozitivno ocjenjuje, a naglasio je i određenu dozu seksipila u tome kako ju je iznijela.

"Sve u svemu, strogo, ozbiljno, ali opet seksi na jedan stresan način...Gestapo", našalio se.

