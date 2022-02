Dizajnerica i bivša manekenka Leonarda Lončar (53) javno je progovorila o odnosu s bivšim mužem Zvonimirom Bobanom (53) s kojim je bila u braku čak 32 godine, a otvoreno je ispričala da je prošle godine doživjela moždani udar.

'Sad pijem gomilu tableta'

53- godišnjakinja je u intervjuu za Gloriju priznala da se vraća u Zagreb te da nastavlja svoju karijeru u modnom svijetu, a prvi je put progovorila i o problemima koje je imala sa zdravljem.

"Prestrašio me lagani moždani udar lanjskog rujna. Dok sam gledala s Martom televiziju osjetila sam laganu zimicu i zatim pala u nesvijest. Marta je odmah nazvala mog brata, koji me odvezao na hitnu. Napravili su mi CT mozga, dali kontrast i nakon dva dana me pustili kući. Kad sam poslije mjesec dana otišla na kontrolu, ponovili su CT i kontrast te konstatirali da je sve to posljedica stresa. Sad pijem gomilu tableta, svakih nekoliko mjeseci moram ići na kontrolu i izbjegavati stresne situacije", ispričala je Leonarda koja je također bila pozitivna na koronu koja je nije toliko uplašila jer je imala blaže simptome, priznaje.

Leonarda Lončar za Gloriju je otkrila i nešto više o svom odnosu s bivšim suprugom Zvonimirom Bobanom s kojim ima petero djece.

"Naš odnos je korektan. U početku je bilo teško, ali sada je sve u redu. Svako jutro kad se probudim, kažem: “Isuse, hvala ti i neka svi budemo sretni!", priznala je i ispričala da se zapravo nikada nije prezivala Boban. "Ja se zapravo nikad nisam prezivala Boban. Zadržala sam svoje prezime kada smo se u Milanu vjenčali kod matičara", ispričala je Leonarda.

'Čekam da prođe'

Bivša manekenka je priznala da se s godinama naučila nositi i s raznim problemima te da joj najbolje pomaže kada se "pokrije dekicom po glavi" i čeka da prođe. Leonarda je priznala da je utjehu za svoje probleme pronašla u prijateljicama koje su joj uvijek rame za plakanje.

"Ne javim se tada ni mami ni braći. Jednostavno sam takva. Ne želim kukati i nekoga opterećivati svojim problemima, niti se znam isplakati, iako bih to možda trebala. Obavim ja sve što treba, ali ne perem i ne čistim mahnito po kući da bih se oslobodila loših emocija. Legnem, pokrijem se po glavi i čekam da prođe. Ali imam jako dobre prijateljice koje me stalno zovu, odemo na ručak, popijemo kavu negdje u gradu", ispričala je.

Prava lavica

Leonarda je u intervjuu ispričala da obožava noću raditi svoj dizajnerski nakit: "skiciram, dizajniram tako da zaspem tek ujutro", rekla je te dodala da je njezin životni moto: "Ja to mogu sama", kojeg se i uporno drži. Osim toga, Leonarda se otvorila i otkrila da bi ponovno voljela ljubiti. "Voljela bih se zaljubiti. Treba mi dodir, nježnost, osjećaj da nekome pripadam. Ali zasad još nikoga ne vidim u šumi...", priznala je za Gloriju.