Zagrebačka glumica Leona Paraminski rodila je svoje prvo dijete. Leona je rodila u subotu, iako je termin poroda bio predviđen za 22. kolovoza, piše Glorija.

"Beba nam je stigla u subotu, izašli smo iz bolnice", otkrila je glumica. Bolnica u kojoj je rodila u Santa Barbara Cottage Hospital, istoj bolnici u kojoj je Meghan Markle 4. lipnja na svijet donijela kćerkicu Lilibet. Ta bolnica slovi za najbolju bolnicu u okrugu.

Podsjetimo, glumica se prošle godine u Hrvatskoj podvrgnula postupku umjetne oplodnje.

"Prošlo ljeto sam onamo prvi put otišla na izvantjelesnu oplodnju, vratila se u Ameriku, no postupak nije uspio. Bilo mi je to vrlo teško i frustrirajuće, pogotovo zbog toga što mi nitko nije znao reći zašto ne mogu zatrudnjeti pa da problem nekako riješim. Tri mjeseca kasnije pokušala sam ponovno, jer ostala je još jedna Tinova i moja 'frozen baby', kako u šali nazivam blastocistu, to jest napredni embrij za implantaciju. Nisam imala nikakvih očekivanja, ali 23. studenog sam u jeku korone ponovno došla u Hrvatsku i 7. prosinca, baš na 36. rođendan moje sestre Ines, ponovila transfer. Ovoga puta - uspješno. Bila sam u nevjerici i plakala od sreće, tim više što je moja sestra zatrudnjela dvanaest dana prije mene pa ćemo roditi negdje u isto vrijeme", ispričala je Leona za spomenuti časopis.