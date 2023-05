Danas je kao bomba odjeknula vijest o smrti pjevača Jasmina Stavrosa. Preminuo je u 69. godini života, nakon nekoliko mjeseci borbe s teškom bolešću.

Rođen je u Splitu 1. studenog 1954. kao Milo Vasić. S 15 godina je počeo karijeru te je u osamdesetima krenuo pjevati i snimati albume. Ime Jasmin Stavros dao mu je Rajko Dujmić. Nakon toga, Stavros je i zakonski promijenio ime, a prezime su prihvatili i njegova supruga Žarka i djeca.

No, njegovi roditelji nisu bili previše oduševljeni time.

"Kad je Rajko Dujmić izmislio ime Jasmin Stavros, odmah sam promijenio sve svoje dokumente. Moja supruga i djeca, svi se prezivaju Stavros. Moj pokojni otac znao je reći: 'Ok, sad se prezivaš Stavros, ali i dalje si moj sin!' Majka je to teško podnijela. Pogodilo ju je to i nikada me nije nazvala 'Jasmine'! Zvala bi me Milo i najviše 'srićo moja'", rekao je Stavros prije nekoliko godina za Slobodnu Dalmaciju.