Manekenka i pop zvijezda Samantha Fox (56) koja se proslavila '80-ih, provela je noć u zatvoru, a sve zbog izazivanja nereda u avionu.

Kako piše The Sun, u pitanju je bila svađa s jednim od putnika, a zajedno su izazvali toliki nered da je zrakoplovu bio onemogućen normalan let.

Tako se avion koji je trebao letjeti iz londonske zračne luke za Njemačku, jednostavno okrenuo natrag i vratio s idejom da će se let odgoditi za sljedeći dan, zbog čega su putnici bili primorani prenoćiti u hotelu.

"Otišli smo na večeru s mojim ocem i ljudima iz diskografske kuće. U jednom trenutku tijekom večere otišla sam u toalet, a on me je pratio. Kada je ušao u toalet, nabio me u zid te pokušao zabiti jezik u moja usta. Pobjegla sam i vratila se ravno do stola k ocu. No, nisam mu ništa rekla, bila sam preplašena", prisjetila se Fox te večeri.

Samantha je netom nakon toga bila uhićena pod sumnjom da je bila pod utjecajem alkohola dok se u avionu svađala s jednim od putnika.

Ipak, pjevačica je nakon incidenta smogla snage i ispričala se javnosti zbog prouzročenih neugodnosti.

Podsjetimo, Samanthu je u ožujku prošle godine pogodila tragedija nakon što je njezina sestra Vanessa iznenada umrla od srčanog udara u dobi od 50 godina.

Bile su vrlo bliske, a u svojoj je autobiografiji 'Forever' iz 2017. godine, priznala da ju je sestra spasila od njihova oca alkoholičara koji ju je gotovo ubio.

"Mislila sam da će me ubiti i molila sam ga da prestane. Kad sam pokušala ustati, tako me jako udario nogom u trbuh da me previlo i nije htio prestati. Vanessa je čula što se događa i skočila mu na leđa kako bi ga skinula s mene", napisala je svojoj autobiografiji.

Prije nego što se Fox proslavila svojom glazbenom karijerom, privukla je pažnju pozirajući kao djevojka u The Sunu, a nakon uspješne manekenske karijere koja je trajala od 1983. do 1986., usmjerila se na glazbu.

Bila je predmet obožavanja brojnih muškaraca koji su svi odreda uzdisali za njom, no onda je uslijedio hladan tuš za sve obožavatelje - sorry, dečki, Samantha je javno priznala kako je zapravo privlače žene. Bila je u vezi sa svojom menadžericom Myra Stratton sve do 2015. kada je ona, nažalost, preminula od raka.

Pop umjetnica objavila je svoj debitantski album Touch Me 1986. u kojem se našao i međunarodni hit singl 'Touch Me' (I Want Your Body), a od tada je izdala ukupno šest albuma.

