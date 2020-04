LEGENDARNA NEVE SLAVI TREĆU GODIŠNJICU BRAKA: Otkrila planiraju li još jedno dijete

Nevenka dane u izolaciji krati čitajući i gledajući televiziju, a ponekad ode i prošetati u park

Nevenka Bekavac, zvijezda RTL-ovog showa “Ljubav je na selu”, sutra slavi treću godišnjicu braka. Supruga Zvonu Petričevića nije pronašla u emisiji, no poveznicu ipak ima: vjenčana kuma joj je Vita Maslačak, kolegica sa snimanja.

Zvoni kupila parfem za godišnjicu

Nevenka je za RTL otkrila kako ona i Zvone planiraju provesti godišnjicu. “Izići ćemo di se može, kupiti nešto. Pripremit ću Zvoni nešto i tako. Kupila sam mu parfem, valjda će i on meni”, rekla je. Čula se i s kumom, koja je trebala doći za Uskrs k njoj, no zbog koronavirusa ne može. Nevenka ne skriva da joj karantena teško pada, no trudi se ostati pozitivna. “Dobro smo, moramo to izdržati. Ali dosadno je, čitam knjige, gledam televiziju, odem u park prošetati. Teško je, ne možeš sve što bi htio”, kaže Nevenka.

Otkrila je imaju li u planu i drugo dijete. “Nisam o tome razmišljala. Ne planiram još drugo dijete. Ne znam kako će sve biti, vidjet ćemo u lipnju”, rekla je Neve.