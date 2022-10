S 87 godina umro je Jerry Lee Lewis. Lewis je preminuo kod kuće u Memphisu, Tennessee, potvrdio je njegov predstavnik Zach Farnum, za Sky News. Pionir rock n' rolla bio je poznat po pjesmama "Great Balls of Fire" i "Whole Lotta Shakin' Goin' On" i bio je posljednji preživjeli iz generacije revolucionarnih izvođača među kojima su Elvis Presley, Chuck Berry i Little Richard.

"Postojao je rockabilly. Postojao je Elvis. Ali nije bilo čistog rock 'n' rolla prije nego što se Jerry Lee Lewis pojavio", rekao o sebi nakon jednog nastupa.

Lewis se godinama borio sa zlouporabom droga i alkohola, pravnim sporovima i fizičkom bolešću.

Osvojio je tri Grammyja i snimao s nekim od najvećih zvijezda industrije, uključujući Micka Jaggera, Keitha Richardsa, Sheryl Crow i Tima McGrawa.