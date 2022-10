Prije desetak godina otkrio je i tajnu njihova uspješnog braka: "Duže smo u životu zajedno nego što smo bili jedno bez drugog. Nakon svih tih godina još uvijek imamo o čemu pričati, imamo što zajedno raditi. I ako se oko nečega trebamo svađati onda se svađamo oko tekstova. Ne filozofiramo oko budalaština tipa volimo li se ili ne. Smiješno mi je to. Filozofiranje o ljubavi pristaje samo američkim filmovima kao dio teškog promišljanja o životu. Ljubav je prirodna stvar, dogodi se, a o srodnim dušama banalno mi je pričati. Nama je u životu zanimljivo, dinamično. Ja sam dosta na putu pa možda i to pomaže opstanku našeg braka. No niti smo mi iznimka, niti je estrada kompletan idiotluk u kojemu caruju seks, droga, alkohol, rock i ludilo. Znam puno brakova u tom poslu koji su opstali, vole se i zabavno im je zajedno", ispričao je Tonči.