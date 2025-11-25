Internet bruji o 'Otrovnici': Na ove kadrove fatalne Laure Prgomet nitko nije ostao imun

Laura Prgomet (25), jedna od najzapaženijih natjecateljica iz 'Gospodina Savršenog', ponovno se našla u fokusu javnosti nakon što je zasjala u spotu za novu pjesmu benda Ljubavnici.

Naime, nakon zagonetnih najava, pjesma 'Otrovnica' konačno je ugledala svjetlo dana, a u spotu za istu, njihovu "otrovnicu" utjelovila je upravo atraktivna Laura.

"Dušu si mi otrovala,to ni jedna nije, srcem mojim poigrala, ko ni jedna prije", stihovi su koje pjevaju Ljubavnici dok se oko njih zavodljivo kreće Laura kojoj je ova uloga, ako je suditi prema reakcijama pratitelja, savršeno legla.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zapalila društvene mreže

"Bravo dragi moji", "Svaka čast", "Predivna Laura", "Predobra pjesma, ovo se čekalo", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Inače, bivša kandidatkinja TV showa već je nekoliko puta pokazala da zna iznenaditi i da ima prepoznatljivu karizmu ispred kamere, a po svemu sudeći, može se zaključiti kako je ovo tek početak jednog novog smjera u Laurinoj karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO: Gradovi na moru uvode 'mini prohibiciju'? Donosimo detalje zakona o zabrani alkohola