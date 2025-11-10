Laura Gnjatović s Tajlanda: 'Kruna bi bila podsjetnik što možeš ostvariti uz prave ljude'

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović prije desetak je dana spakirala kofere, pozdravila Zadar i Dubrovnik i ukrcala se na let za Tajland, gdje će 21. studenog pred cijelim svijetom predstavljati Hrvatsku. Tek su joj 23 godine, ali ova visoka Dalmatinka već je uspjela ono što nijednoj našoj misici posljednjih godina nije pošlo za rukom - prije nego što je natjecanje uopće počelo, o njoj bruje i domaći i strani mediji, fanovi je iz dana u dan guraju među najveće favoritkinje, a kladionice i pageovi posvećeni izborima ljepote već joj prognoziraju – visoki plasman, a možda i krunu.

Kako izgleda život u karanteni ljepote na Tajlandu, što joj znači titula, kako se nosi s pritiskom favorita i što uopće očekuje od večeri kada će Hrvatska navijati baš za nju, Laura je otkrila za Net.hr.

Kako izgleda vaš život posljednjih dana dok traju pripreme za natjecanje?

Moj život posljednjih mjesec dana je kao da nevezani sjedite u sjedalici na ringišpilu i samo čekate kako ćete izletjeti ha-ha. Dani su ispunjeni obavezama, putovanjima i pripremama.

Foto: Instagram

Tajland je egzotičan, energičan i pun tradicije. Jeste li istražili zemlju prije odlaska?

Iskreno, nisam tip koji previše istražuje destinaciju unaprijed. Volim da me život iznenadi. Što se klime tiče, nema problema. Odrasla sam na moru i navikla na ljeto, sunce i vlagu. Tajland je egzotičan, energičan i topao i upravo zato osjećam da je moj savršen match.

Kakav nastup pripremate za svjetsku pozornicu?

Pokušat ću miješati energičnost i staloženost, Surađivala sam s domaćim dizajnerima koji su svojim kreacijama na predivan način ispričali priču o Hrvatskoj. Moj nacionalni kostim potpisuje Juraj Zigman, a inspiriran je periskom, simbolom našeg Jadrana, nježnim i rijetkim blagom koje se, kao i mi, mora čuvati s poštovanjem. Večernju haljinu kreirala je Lella Design Dubrovnik, a inspiraciju je pronašla u rijetkim crvenim koraljima iz okolice Dubrovnika. Oboje su me oduševili načinom na koji su kroz modu prikazali hrvatsku ljepotu i identitet.

POGLEDAJTE VIDEO:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jeste li dobila savjete od bivših Miss Universe Hrvatske, možda iskustva, upozorenja ili male tajne koje ti mogu pomoći?

Da, imala sam priliku čuti nekoliko dragocjenih savjeta. Sve me one, svaka na svoj način, podsjećaju da ostanem vjerna sebi, da ne zaboravim uživati u svakom trenutku i da srce uvijek bude veće od ambicije.

Foto: Instagram

U moru prekrasnih i samouvjerenih kandidatkinja iz cijelog svijeta - što mislite da je vaša najveća prednost, vaš “X faktor”?

Vjerujem da je moj “X faktor”, osim visine, autentičnost. Ne pokušavam biti nešto što nisam. Dolazim iz malog mjesta, odrasla sam uz more, u sportu i jednostavnosti. Naučila sam da snaga ne leži u savršenstvu, već u iskrenosti, u osmijehu i u načinu na koji se odnosimo prema ljudima.

Imate li neke male rituale ili srećonoše koji vas prate na važnim događajima?

Da, uvijek me prate molitve i krunica. Vjera mi je važan oslonac, a molitve dragih ljudi daju mi mir i snagu. Nije ritual u klasičnom smislu, ali kad god osjetim potrebu za mirom i blagoslovom, odem u Međugorje. Tamo uvijek pronađem ono što mi treba.

Foto: Instagram

Miss Universe nije samo izbor ljepote već i platforma za društveni angažman. Imate li temu ili poruku koju posebno želite istaknuti pred svijetom?

Poruka koju želim prenijeti jest da kruna nije samo simbol ljepote, već i odgovornosti. Kroz nju dobivamo priliku djelovati i pomagati drugima. Organizirala sam modnu reviju za djecu s neadekvatnom roditeljskom skrbi i shvatila da im je još važnije pružiti pažnju, ljubav i vrijeme. To je tema koju želim istaknuti, da oni koji imaju priliku zasjati, imaju i dužnost osvijetliti put onima kojima je potrebna nada.

Foto: Instagram

Kako ste se fizički i mentalno pripremali — od treninga i prehrane do psihološke pripreme za natjecanje takvog ranga?

Iskreno, ništa me nije moglo u potpunosti pripremiti za sve što ovo iskustvo nosi. Imate planove što jesti, kada trenirati, kako misliti, ali stvarnost vas odnese u potpuno drugom ritmu. Snimanja, revije, putovanja, brojni pozivi, sve to iscrpi, ali me i oblikuje. Moj najbolji “reset” postali su more i molitva. A što se prehrane tiče, vrijedi ono dobro staro “od sutra” ha-ha.

I za kraj — što bi vam osobno značila titula Miss Universe? Bi li to bio vrhunac vašeg puta ili tek početak nečeg većeg?

Titula Miss Universe za mene bi bila kruna svih ljudi koji su dio ovog mog putovanja, od obitelji do onih koji su svojim radom i s vremenom ostavili trag u mojoj priči. Bila bi to potvrda zajedničkog truda, ali i novi izazov, početak nečeg većeg. Kruna bi mi bila podsjetnik koliko se može ostvariti kad oko sebe imaš prave ljude i s njima uvijek dolaze novi snovi.

