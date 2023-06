"Je****, lijepo tijelo ako ti duša i glava nisu dobro (nije tijelo nevažno da se razumijemo, ni njega se ne smije zapostaviti)… Ali, nije to došlo niotkuda, sve ima svoj razlog. Ja to gledam ovako, imaš vreću smeća. Samo trpaš i trpaš i naguravaš u nju, što prošlost, što sadašnjost, što strah od budućnosti i što se događa - vreća puca. Previše je svega. Svatko ima svoj limit. Ništa, metlu u ruke i počet čistit oko sebe i po sebi, sve je to hrpa nagomilanih emocija", napisala je Lana na svom Instagramu.