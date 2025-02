Lana Radeljak prvi put javno o pokojnoj majci: 'Osjećam njezinu prisutnost'

Lana Radeljak (24), kći legendarne glumice Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka (81) rijetko govori o privatnom životu, a sada je u ekskluzivnom intervjuu za Story otvoreno progovorila o uspomenama na majku, odnosu s ocem i važnim životnim lekcijama koje nosi sa sobom.

"Svaki put kada mi netko kaže da me vidi kao sliku i priliku moje majke, to mi je neopisivo velik kompliment, ali istodobno nosi i određenu težinu. Nažalost, danas nije s nama, ali osjećam njezinu prisutnost i nadam se da bi bila ponosna na mene. Trudim se doznati što više o njoj iz priča njezinih poznanika i prijatelja. Nevjerojatno je koliko ljudi koje susrećem imaju lijepe uspomene i iskustva vezana uz nju. Često mi se dogodi da roditelji mojih prijateljica spomenu da su je poznavali i uvijek mi je fascinantno čuti njihove dojmove i sjećanja. Te male priče i detalji stvaraju mi jasniju sliku o tome kakva je bila osoba i svaka od tih priča mi puno znači", rekla je Lana za Story.

Dodala je i kako joj je najveći izvor sjećanja na majku Enu ipak je njezina baka, koja je uz Enu bila cijeli život.

"Ona se zaista trudila da je na neki način maksimalno uključi u moje odrastanje. Sve što mi je dosad ispričala, svaki detalj koji sam čula, pomogao mi je da shvatim kakva je osoba bila – nevjerojatna, talentirana i voljena od svih oko sebe. Iako ne mogu zamijeniti uspomene koje bih imala da je bila ovdje, osjećaj da sam dio nje i da me ljudi uspoređuju s njom daje mi neku vrstu mira i snage", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odnos s ocem Josipom Radeljakom

S ocem Josipom Radeljakom, poznatim poduzetnikom, ima blizak odnos, priznala je za Story, a često razmjenjuju savjete – kako poslovne, tako i privatne.

"Tata i ja smo vrlo bliski i, naravno, često mi daje savjete, bilo da je riječ o poslovnim ili privatnim situacijama. S obzirom na njegovo bogato iskustvo, uvijek ima nešto što može podijeliti sa mnom, a njegove perspektive često su mi od velike pomoći. Iako je između nas velika razlika u godinama, rekla bih da sam mu slaba točka, pa mi uvijek pristupa s puno pažnje i podrške. Kao i u svakom odnosu, i naš ima trenutke kada se slažemo i kada se možda ne slažemo u svemu, što smatram potpuno normalnim", kaže Lana za spomenuti magazin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Josip Radeljak poznat je po britkom jeziku i direktnosti, a Lana priznaje da ga ponekad savjetuje da ublaži ton.

"To je jednostavno dio njegova karaktera – direktan je i ne boji se reći što misli. Povremeno ga pokušavam savjetovati da ublaži ton, ali na kraju dana on uvijek ostane vjeran sebi, što poštujem. Osim što ima prepoznatljiv i istančan modni stil, ponekad mu znam dati modni savjet, a on me uvijek vjerno posluša. Primjerice, nekada ga možete vidjeti kako nosi sunčane naočale Izipizi ili tenisice Veja – to je moj utjecaj."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako čuva uspomenu na majku?

Za Lanu su uspomene na majku neprocjenjive, a posebno je povezana s nekim predmetima koji su pripadali njezinoj majci.

"Od mame sam naslijedila puno toga – knjige, nagrade, fotografije, nakit i slično. Svi su mi ti predmeti jako važni i čuvam ih s velikom pažnjom. Posebno su mi važni njezin sat, koji joj je poklonio moj tata, i prsten koji je nosila gotovo svaki dan. Ta dva predmeta sada redovito nosim i tako imam osjećaj da je uvijek uz mene", rekla je iskreno kći pokojne glumice Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Bert potopio Britaniju, Zrinka Cvitešić i Goran Višnjić najbolji glumci, a Hajduk možda prvak