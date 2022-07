I LIJEPA I SEKSI / Lana Klingor rekla je ne fotošopu i baš zato su njezina bikini izdanja toliko savršena: Pogledajte je, melem za oči!

Bivša pjevačica i PR stručnjakinja Lana Klingor Mihić svakodnevno izaziva lavinu pozitivnih reakcija zbog nefotošopiranih fotki u kupaćim kostimima. Dok jedni provedu sate kako bi maknuli celulit ili strije, Lana se s tim previše ne zamara i ponosno pozira u simpatičnim badićima koji ističu njezinu vitku figuru. "Ni jednu od ovih fotki nisam htjela uređivati i provlačiti kroz filtere. Negdje u zimu Ante Mihić i ja krenuli smo u teretanu i odlučili poraditi na svojim linijama. Ante je tu dosta radikalan pa je do danas izgubio skoro 15 kg, ali je on puno i marljivi nego ja", napisala je Lana na Instagramu te poručila svim ženama: "Nismo savršene i ne trebamo biti, ali celulit je rezultat loše ishrane, pretjeranog unošenja soli u organizam pa prema svemu tome možemo zaključiti da je nepoželjan. Ne zagovaram da sve žene trebaju izgledati kao iskrivljeni ideal ljepote kojeg nalažu društvene mreže, ali to ne znači da se trebamo zapustiti. Briga o vlastitom tijelu i zdravlju bi svakome od nas trebao biti prioritet, jer mi ne možemo biti nitko drugi i imamo samo jedan život. Pa zašto onda ne bismo svaki dan bili boli bolja verzija sebe nego jučer", zaključila je Lana i objavom oduševila pratitelje. U galeriji pogledajte seksi fotke Lane Klingor Mihić koja ne voli fotošop....