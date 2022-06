PEGLANJE FOTKI? NEMA ŠANSE / Lana Klingor Mihić pozirala u badiću i objavila fotke bez filtera: 'Nismo savršene i ne trebamo biti'

Pjevačica, poduzetnica i influencerica Lana Klingor Mihić (41) na Instagramu je podijelila svoje fotografije na kojima pozira u bikiniju te je uz njih u podužoj objavi istaknula važnost prirodnog izgleda i brige za tijelo. "Ni jednu od ovih fotki nisam htjela uređivati i provlačiti kroz filtere. Negdje u zimu Ante Mihić i ja krenuli smo u teretanu i odlučili poraditi na svojim linijama. Ante je tu dosta radikalan pa je do danas izgubio skoro 15 kg, ali je on puno i marljivi nego ja. Ogroman vjetar u leđa bio nam je naš trener Goran koji je svaki trening (i koji nam se dalo i koji nam se nekad nije dalo) pretvarao u smijeh, zabavu i kvalitetno provedenih sat i pol. Nakon operacije u travnju više se nisam vratila u gym jer nisam smjela ali sam nastavila kontrolirati što i koliko jedem (koliko je to kod mene moguće) i zarekla sam se da ću disciplinirano ići na maderoterapiju, ma koliko ponekad bilo nelagodno. Odradila sam 15-ak običnih tretmana 'oklagijama', nakon čega je šefica rekla 'sad prelazimo na brazilsku maderoterapiju - drvenim čašicama', koje mehaničkim potezima funkcioniraju na princip vakuuma. Jao kako me ponekad boljelo! Muko moja. But it works Like crazy! Nismo savršene i ne trebamo biti, ali celulit je rezultat loše ishrane, pretjeranog unošenja soli u organizam pa prema svemu tome možemo zaključiti da je nepoželjan. Ne zagovaram da sve žene trebaju izgledati kao iskrivljeni ideal ljepote kojeg nalažu društvene mreže, ali to ne znači da se trebamo zapustiti. Briga o vlastitom tijelu i zdravlju bi svakome od nas trebao biti prioritet, jer mi ne možemo biti nitko drugi i imamo samo jedan život. Pa zašto onda ne bismo svaki dan bili boli bolja verzija sebe nego jučer", napisala je Lana.