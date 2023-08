Pjevačica Lana Jurčević povukla se s društvenih mreža nakon što je otkrila da je trudna. Međutim na Instagramu njenog kozmetičkog brenda objavljen je video na kojem je Lana pokazala svoj trudnički trbuščić.

Pjevačica se snimala ispred ogledala odjevena u bijelu pripijenu haljinu te se brižno uz veliki osmijeh na licu gladila po trbuhu.

"Čestitamo svim budućim mamicama, pa tako i našoj Lani koja je ovo snimila prije svog koncerta i taman pred izlazak na stage, prije nešto više mjesec dana! Želimo vam da vam sve prođe što bolje, sa što manje problema i u što većem blagostanju! Ako i bude nekih prepreka, znajte da niste same i ne dajte da vas vjera u pozitivno napusti", napisano je u opisu objave.

Sličan video Lana je na svom Instagramu podijelila 26. lipnja, no na njemu je pazila da joj se ne vidi trudnički trbuščić.

Krajem srpnja objavila da je trudna

"Instagram vs. reality (zadnja dva slajda). Prije i poslije koncerta. Hvala Kostrivnica za sinoć. Ja u krevet volim ići strgana, a volim i da vi zaspete k'o bebe jer onda znam da je to bilo - to. P.S. Ok, malo smo karikirali… Ali noge su mi otpale. Mogu u šlapama nastupati nekad?", napisala je tada Lana, a njeni pratitelji ni slutili nisu da je trudna.

Podsjetimo, Lana je 27. srpnja na Instagramu objavila da je trudna i da s partnerom Filipom Kratofilom očekuje prvo dijete.

Pjevačica je tada podijelila video na kojem sa suzama u očima pokazuje pozitivan test za trudnoću, dok se s partnerom grlila i ljubila.

"16.3.2023.", napisala je Lana u opisu objave, a čini se da je trudna oko četiri mjeseca.