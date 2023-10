Lana Jurčević (38) prolazi kroz rizičnu trudnoću o kojoj je govorila više puta, a potaknula je i pratiteljice da podijele što su one prolazile kako bi se više pričalo o toj temi.

Možda neki bolji dani

Lana je priznala svojim pratiteljima i kako se osjeća zahvalnom za sve što joj se dogodilo.

"Život je lijep! Zahvalna za svaki novi dan… Nikad nemoj dati da te strahovi i neizvjesnost u bilo čemu ‘paraliziraju’ i zagade ti psihu i emocije i tijelo… To su ‘alati’ koji su nam dani, koje imamo i s kojima sami upravljamo. Iskoristite ih u svoju korist. I u korist svih onih koji su okruženi vama. Budite im motivacija i inspiracija svojim primjerom", napisala je Lana.





Molitva za ljepše dane

Lana je prije nekoliko tjedana najprije podijelila fotografiju na Instagramu na kojoj njen partner Filip Kratofil drži krunicu na njezinom trbuhu u bolničkoj sobi. Iz te fotografije jasno se vidi da iza njih, ali i pred njima nisu laki dani.

Potom je Lana podijelila video u kojem je otkrila da je primila desetke doza antibiotika, ali i da ima snage za sve dok god kuca srce njezine bebe.

"Kad mi netko kaže: Zašto si objavljivala ove sve stvari do sada, kad ne znaš ishod? A kad ga znaš? Tko ti išta garantira u životu? Stalno radno mjesto do kraja života? Partnera do kraja života? Uspješnu trudnoću, zdravo dijete? Čiji život je predvidiv? Milijun nepoznanica nam je svaki dan na putu…", poručila je Lana.

