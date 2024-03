Hrvatska pjevačica Lana Jurčević (39) nedavno je postala majka djevojčice, čije ime još nije otkrila, a od tad često dijeli objave o njoj pa je tako i sada objavila jednu vrlo rijetku fotografiju.

Objavila je crno-bijelu fotografiju na kojoj se nalazi njezin partner Filipa Kratofila, koji je inače je rijetko viđen u javnosti, kako spava s djevojčicom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

'Filip je poseban'

Podsjetimo, Lana i Filip zajedno su od 2017., a prije rođenja djevojčice, pjevačica je svoj privatni život držala podalje od očiju javnosti, a sada sve češće objavljuje zajedničke fotografije.



"On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo naše slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna nego onu kakva je u četiri zida", objasnila je u ranijem intervjuu za Story.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

Filip Lani vodi njezin kozmetički brend La Piel, na kojem je prošle godine zaradio 161.800 eura. Lana je ove godine u intervjuu za Večernji list ispričala kako je Filip poseban po svemu.

"On je netko tko mi je u svemu velika podrška i netko tko se tuđim uspjesima nesebično veseli. To se ne viđa često. Za mene je on sve samo ne tipičan", rekla je Lana.

Paru su ranije često pristizala pitanja imaju li planove što se tiče braka i djece, no Lana je tada rekla kako ne osjeća pritisak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne osjećam pritisak. Mislim da je divno kad u dvadesetima postaneš mama, ali meni je kao mladoj curi na početku života bilo važnije osamostaliti se, dokazati sebi, da budem neovisna i pronađem svoj put. Rekla bih da najprije posložim sebe pa onda sve ostalo", rekla je Lana.

POGLEDAJTE VIDEO: Lana Jurčević: Utegnuta tijela i kila šminke, to ih zasad prodaje...Možda su sad u naponu snage, no što ćr biti kada ostare?