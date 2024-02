Pjevačica Lana Jurčević (39) u četvrtak je na društvenoj mreži podijelila emotivan video posvećen svojoj kćeri.

Najljepši razgovori

Pjevačica je na snimci mazila i ljubila malenu djevojčicu te joj uputila dirljive riječi.

Foto: instagram Foto: instagram

"Najljepše razgovore možeš voditi i bez da netko izgovori jednu jedinu riječ", napisala je u opisu videa.

"Što je to srodna duša? To je nešto kao najbolji prijatelj, samo više od toga. Ona osoba koja te poznaje bolje od ikog. Netko tko te čini boljom osobom. Zapravo, učinit će te boljom osobom samim tim što postoji. Jer te inspiriraju. Srodna duša je netko koga 'nosiš' sa sobom cijeli život", dodala je pjevačica.

Rastopila fanove

Brojni pratitelji su se raznježili emotivnim prizorima, a u komentarima su se nizali komplimenti.

Foto: Instagram Foto: Instagram Lana Jurčević ove godine

"Poznat mi je taj pogled. Uživajte", "Prelijepo je vidjeti te ovako sretnu", "Za to se živi", pisali su fanovi.

Još nije otkrila ime djevojčice

Podsjetimo, Lana je nedavno na Instagram profilu objavila fotografiju lopoča te nagovijestila pratiteljima o mogućem imenu djeteta.

"Naša curica ima isto ime kao ovaj predivan i čaroban cvijet koji raste iznad vode na jezerima… To smo zapravo saznali tek kasnije, nakon što smo odlučili da će se tako zvati, a toliko sličnosti ima s tim cvijetom i simbolike uz ono što smo prošle nas dvije da je to nevjerojatno…", napisala je Lana, a na to je dobila i napad jedne pratiteljice.

"Koja tajnovitost ne kužim, kako se na kraju zove", napisao joj jedan pratitelj, a ona mu na to odgovorila da se strpi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"Kad budemo spremne. Vidiš da idemo korak po korak. Za nas je i ovaj mali korak - VELIKI", odgovorila joj Lana, na što joj je pratiteljica odgovorila da je glupo skrivanje imena djeteta.

"Rodila si, nisi umrla. Rodila si zdravo dijete, hvala Bogu sve je dobro prošlo, trebala bi biti sretna i ponosna. A ne da skrivaš ime djeteta", napisala joj je.

