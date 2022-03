Najvažniji diskografski događaj godine – dodjela glazbene nagrade Porin – održat će se večeras u osječkoj dvorani Gradski vrt uz izravni prijenos na Prvom programu Hrvatske televizije i Drugom programu Hrvatskog radija. Riječ je o 29. dodjeli Porina na kojoj ćemo vidjeti najbolje od glazbene produkcije protekle godine svih glazbenih žanrova – od rocka, jazza, klasične, do pop i zabavne glazbe…

Idejni začetnici i pokretači "hrvatskog Grammyja" bili su diskograf Veljko Despot, skladatelj Zrinko Tutić i novinar Dražen Vrdoljak. Iako se danas čini da je Porin nagrada koju olako dobije svaki "imalo ozbiljniji" glazbenik, nekad je Porin bio značajan prestiž i privilegija. Statuicu Ivice Propadala svi su željeli u svome domu, a glazbenici su mjesecima prije dodjele smišljali što će odjenuti.

Pamtimo brojne lijepe trenutke s dodjele Porina, a medijske stupce punili su i određeni skandali. Zasigurno je jedan od najvećih skandala s dodjele Porina bila i Severinina izvedba pjesme "Mala je dala", 2002. godine. Porin se te godine održavao u Dubrovniku, a u prvim je redovima sjedio upravo Zrinko Tutić, s kojim je četiri godine prije prekinula suradnju.

Naime, prije 20 godina, Severina je na Porinu trebala nastupiti s pjesmama "Virujen u te" i "Mala je dala", s kojom je trebala zatvoriti Porin. Tutić je zahtijevao da Severina zamijeni pjesmu "Mala je dala", jer ju smatrao neprikladnom za završnu pjesmu manifestacije.

Severina je njegov zahtjev odbila pa su je prebacili u sredinu programa, nakon čega je ona u direktnom prijenosu na HRT-u promijenila tekst pjesme.

"Vitar puše, ja guštiram kapućino u jednom dubrovačkom kafiću i fiksiram plavu kosu na poznatom muškom biću. Svi ga znate, glavni je na Porinovu spisku, teški foler, ušminkani rokenroler. Joj, ispast će sad da je gad, ustvari i je, ali dobro sad", pjevala je skamenjenom Tutiću u prvom redu.

Što se tu zapravo dogodilo?

Kako su pisali hrvatski mediji te godine, bilo je sporno što Severina pjeva dvije pjesme, a imala je samo dvije nominacije za Porin. S druge strane, Gibonni je također izveo dvije pjesme, a imao je čak deset nominacija. Severinin je nastup trebao biti glazbena završnica dodjele, a umjesto nje, zatvorio ga je Parni valjak.

Netom nakon završetka Porina, Tutić je za Večernji izjavio: "Porinu se ove godine dogodio Dubrovnik, grad koji nije znao prepoznati što je sve Porin, tako da nije bilo ni posebne atmosfere, ni zajedničkih druženja, ni onog posebnog načina na koji je primjerice Makarska živjela za taj događaj. Nažalost, dogodila se i ova mala dvorana, ali i divni glazbenici i ostali sudionici koji su uspjeli izvući maksimum", rekao je dodajući kako je veoma uzrujan zbog svega što je napravila Severina.

"Naravno da sam bio uzrujan. To je novohrvatski primitivizam. Da smo htjeli takvu glazbu, angažirali bismo Cecu Veličković. Ona je barem originalna, izvorna. Reagiram samo na glazbu. Čuo sam da je mala dala, ali pitajte bilo kojeg člana Upravnog odbora Porina i svi će vam reći kako nitko od nas ne želi takvu vrstu glazbe na Porinu. Uz to, nismo htjeli ni presedan, jer sada će nas druge godine svi moći ucjenjivati: ako je Severina s dvije nominacije mogla pjevati dvije pjesme, onda možemo i mi. A kad ćemo im reći da ne mogu, opet će netko potegnuti pitanje mog i Severininog privatnog odnosa. Porinu to doista ne treba", priznao je.

Godine 2017. Tutića su pitali što misli o glazbenom pravcu u kojem je krenula Severina, na što je od spremno odgovorio da o njemu odavno ne misli te kako pitanje Severine nikako ne može izbjeći.

"Ne može se izbjeći, jer me slični vama 'futraju' s tim svaki dan. Ali, nikad nije riječ o glazbi. Ovo drugo, nemam što komentirati. Ona bira svoj put, valjda je žena sretna, to joj i želim", rekao je tada za Slobodnu Dalmaciju.

Podsjetimo, nekoliko godina nakon sporne izvedbe Severina je rekla da u zrelijim godinama nikada ne bi smogla hrabrosti za tako nešto.

U nastavku donosimo ostatak pjesme koju je Severina otpjevala na Porinu 2002. godine.

"Smeđa sam mu, veli bolja,

Nego s kosom plavom

Nisu mu moje pjesme nešto

Pa nisi ni ti, odbrusim vješto

Na moje riječi počne se topit ko punjeni keksi

Moj glas mu je, priznaje, ipak tako seksi!? ...

Tila sam ga polit kavom, al' sam mu dala još jednu šansu...

A on nastavi

Moraš promijenit tekst od Mala je dala

Ja kažem: Nema problema

Dragi moji, mislite li da će mu se dopasti ovaj tekst?

Ajme, nakon treće tekile, počeo je pjevušit narodnjake

Iz svog rodnog kraja

Zagrlio me ko jarana i reka: "Ma ti si prava raja"

Ne znam kako vama, al meni ga je bilo žao…

Ista pisma samo druge riči

Jedan tukac drugom tukcu sliči

S takvima je mala oduvijek znala

To je bar šala, obična šala……

Takvi mene uopće ne nerviraju, shvatila sam da ja nerviram njih…".