Lady Gaga o glasinama da je muškarac: 'Nisam se osjećala kao žrtva te laži'

Američka kantautorica Lady Gaga (38) godinama je bila meta različitih glasina, a jedna od najčešćih bila je tvrdnja da je zapravo muškarac. Glasine su započele tijekom ranih godina njezine karijere i pratile su je dugo vremena.

Na pitanja novinara o toj osjetljivoj temi, Gaga je često izbjegavala davati izravne odgovore, što je samo dodatno raspirivalo interes javnosti. Iako se mnogi pitali zašto se nikada nije odlučila jasno ograditi od tih glasina, sada je napokon otkrila pravi razlog za svoju šutnju.

"Razlog zbog kojeg nisam odgovorila na pitanje bio je taj što se nisam osjećala kao žrtva te laži," rekla je Gaga američkom poslovnom magnatu Bill Gatesu u njegovoj novoj dokumentarnoj seriji "What's Next? The Future With Bill Gates".

"Ali razmišljala sam o tome, što je s djetetom koje je optuženo za nešto slično, a koje bi pomislilo da bi se javna osoba poput mene trebala sramiti", rekla je.

Fotošopirane fotografije

Također, objasnila je i kako je glasina započela 2010-ih nakon što je modificirana fotografija njezine osobe postala viralna na internetu.

"Na internetu su se pojavile fotografije koje su bile fotošopirane, i ljudi su govorili: 'Znaš da postoji glasina da si muškarac. Što imaš reći na to?'" prisjetila se dobitnica Grammyja.

Kako otkriva pokušala je preokrenuti narativ kad bi bila upitana o toj temi.

"Bila sam u situacijama gdje ispravljanje glasina nije bilo u najboljem interesu – mislila sam na dobrobit drugih ljudi. Tako da sam u tom slučaju pokušala biti provokativna i disruptivna na drugi način. Pokušala sam iskoristiti dezinformacije kako bih stvorila drugi disruptivni trenutak", rekla je pop zvijezda Gatesu.

Gaga je izbjegla isto pitanje tijekom intervjua 2011. s Andersonom Cooperom.

"Zašto bih, dovraga, gubila vrijeme i davala izjavu za medije o tome imam li penis ili ne? Mojim obožavateljima to nije važno, a ni meni", rekla je tada 24-godišnja pjevačica.

Ranije u istom intervjuu s Cooperom, Gaga se našalila na račun glasine o muškom spolnom organu, rekavši: "Možda i imam. Bi li to bilo tako strašno?"

U međuvremenu, obožavatelji su u srijedu pohvalili pjevačicu nakon što su njezine izjave iz emisije s Gatesom počele kružiti društvenim mrežama.

"Iskreno, njezina razina elokvencije, dugoročne strategije, empatije i potpune hrabrosti je nevjerojatna," napisao je jedan obožavatelj na Instagramu, dok je drugi dodao: "I zato je Gaga mama".

