Pozlatila početak godine: Kylie Jenner u minijaturnom badiću zapalila društvene mreže

Američka medijska ličnost, poduzetnica i jedna od najpraćenijih žena na svijetu, Kylie Jenner (28), započela je 2026. godinu u velikom stilu, a njezina posljednja objava na Instagramu izazvala je lavinu reakcija. Mlada milijarderka pokazala je svoju zavidnu figuru u zlatnom bikiniju, no ono što je posebno zaintrigiralo javnost jest trenutak u kojem je fotografija objavljena.

Foto: B4859/avalon/profimedia

Na seriji fotografija Kylie pozira uz rub bazena u raskošnom okruženju koje odiše luksuzom. U prvom planu je njezina figura naglašena minimalističkim, ali efektnim zlatnim bikinijem koji je istaknuo njezin preplanuli ten.

Iza nje se pruža pogled na besprijekorno uređen vrt i planinski lanac u daljini, što upućuje na to da se odmara na nekoj egzotičnoj i sunčanoj lokaciji, vjerojatno u Palm Springsu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uz objavu je stavila samo dva emotikona, simbol za vječnost i sunce, čime je savršeno dočarala atmosferu beskrajnog ljetnog dana i potpunog opuštanja. Fotografija je u kratkom roku prikupila milijune lajkova, a obožavatelji su u komentarima izražavali svoje divljenje, nazivajući je "divom" i "savršenom".

Foto: B4859/avalon/profimedia

Dvije strane mlade poduzetnice

Ono što ovu naizgled ležernu objavu čini posebno zanimljivom jest njezin tajming. Naime, fotografija je objavljena istog dana kada je Kylie Jenner pružila javnu podršku svom partneru, poznatom glumcu Timothéeu Chalametu, na svečanoj dodjeli nagrada Palm Springs International Film Festivala.

Dok je na crvenom tepihu plijenila pažnju u glamuroznoj narančastoj haljini, podržavajući Chalameta koji je primio nagradu za svoju ulogu u filmu "Marty Supreme", samo nekoliko sati kasnije pokazala je i svoju potpuno drugačiju, opušteniju stranu.

Foto: B4859/avalon/profimedia

Ovaj oštar kontrast između holivudskog glamura i privatnih trenutaka uz bazen savršeno oslikava dinamičan život mlade poduzetnice. Iako se nagađalo o problemima u njihovoj vezi tijekom 2025. godine zbog gustih rasporeda, par je očito ušao u novu godinu snažniji no ikad.

POGLEDAJTE VIDEO: