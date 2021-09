Prema napisima srpskog tabloida Kurira, jedna od najpoznatijih hrvatskih pjevačica redovito koristi usluge muške eskort pratnje iz Srbije. S njima se navodno sastaje u sobi u elitnim beogradskim hotelima u kojima odsjeda.

Kurir piše kako pjevačica inzistira na apsolutnoj diskreciji te koristi usluge muškaraca po preporuci prijateljica iz visokog društva koje su imale slična iskustva.

Izvor je za tabloid rekao kako Hrvatica isključivo zakazuje susrete s mlađim, atletski građenim muškarcima do 35 godina. Navodno inzistira na tome da joj svaki put u hotel nakon nastupa ili tijekom privatnih posjeta gradu dođe drugi muškarac jer se ne voli više puta sastajati s istom osobom. Uz dogovorenu cijenu, uvijek dodatno nagradi eskorta koji ispuni sve njezine seksualne maštarije, dodao je izvor.

Reality zvijezde u prostituciji

Prema saznanju Kurira, dva bivša srpska reality natjecatelja zarađuju ozbiljan novac od prodaje svog tijela. Jedan od njih navodno već nekoliko mjeseci održava redovite seksualne odnose sa 70-godišnjom Zagrepčankom.

Sastaju se u Zagrebu, a Hrvatica ga financira i ispunjava mu sve prohtjeve. Reality natjecatelj, koji se počeo baviti eskortom nakon izlaska iz showa, najmanje jednom tjedno dolazi u naš glavni grad. Međutim, on s njom želi biti isključivo u poslovnom odnosu, dok se 70-godišnjakinja počela zaljubljivati u svog eskorta, u Srbiji poznatog po razuzdanom seksualnom životu i čestom mijenjanju partnerica.

Njegov kolega koji se godinama bavi prostitucijom usluge nudi i muškarcima i ženama, piše Kurir. Njegova cijena je od 300 do 500 eura, ovisno o tome što klijent želi.

On se najstarijim zanatom na svijetu bavio i prije sudjelovanja u realityju, no cijena mu se nakon toga udvostručila. Dugo je bio u vezi s jednom popularnom djevojkom, no kada je ona iz njegovih poruka doznala čime se bavi i kako zarađuje, ostavila ga je i prekinula svaki kontakt s njim. Dotad su u javnosti tvrdili da su zaljubljeni i da ništa ne može naškoditi njihovoj vezi, čak ni tračevi da je njezin partner naklonjen muškarcima, kako se šuškalo u realityju.