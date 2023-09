Splićanka Ksenija Munitić, koju su gledatelji upoznali u RTL-ovom showu "Ljubav je na selu", prošla je kroz niz zdravstvenih izazova u posljednje tri godine, a sada se suočava s dodatnim problemom, grad Split traži da napusti svoj trenutni gradski stan, koji plaća samo 200 kuna, te se preseli u manji stan uz povećanje najamnine.

"Ovdje je moj život. Plaćala sam 200 kuna stan, sada bih trebala 800. A mirovina mi je niti 1200 kuna. I ovako nemam za lijekove. Zvala sam i zvala, pisala sam dopise, molila da me primi gradonačelnik, samo da mu kažem što mi je, da me ne diraju u ovakvom stanju, ali ne mogu doći do njega. Ne znam što će biti", ispričala je Ksenija u razgovoru za Dalmatinski portal.

S obzirom na brojne zdravstvene probleme, uključujući tegobe s crijevima, astmu i Sjögrenov sindrom, ona također treba poseban režim prehrane koji je financijski izazovan, a povećanje najamnine dodatno pogoršava njezinu, već lošu, situaciju. Ksenija je pokušala kontaktirati gradonačelnika kako bi iznijela svoju situaciju, ali nije uspjela doći do njega. Sada je nesigurna što će biti s njenim stambenim statusom.

U svom razgovoru, zahvalila se liječnici obiteljske medicine dr. Jadranki Radman, sestri Duški Radanović, osoblju Hitnog internog prijema te doktoru iz privatne poliklinike koji joj nije naplatio pregled.

Unatoč svojoj iscrpljenosti i slabosti zbog zdravstvenih problema, Ksenija je zamolila Hitnu službu da joj i dalje pruža potrebnu medicinsku pomoć te da joj se javljaju na pozive.

"Sramota me je što tražim pomoć, sram, sram", izjavila je Ksenija.

S tugom i sramom je priznala koliko joj je teško tražiti pomoć. Iako dobri ljudi često doniraju hranu, a čak i svećenik je priskočio u pomoć, Ksenija se suočava s izazovima financijske prirode, posebno u nabavi lijekova. Također, istaknula je potrebu za novim štednjakom, budući da njezin trenutni uređaj ne radi ispravno.



Ksenija je tri puta sudjelovala u showu "Ljubav je na selu", a zadnji put je to bilo 2019. godine i tada je isticala kako je još uvijek u potrazi za skromnim kavalirom dobrog srca i smislom za humor. Iza sebe, rekla je tada, ima nekoliko propalih veza i brak.

"Bila sam u braku samo godinu dana i drago mi je što sam iz toga izašla i idemo dalje", rekla je Ksenija tada.

Splićanka se borila za farmera Marka i otkrila je tom prilikom kako ga namjerava osvojiti: "Neću ga osvajati izgledom, nego kvalitetama: svojim radom, dokazat ću mu da sam dobra osoba, poštena i da imam dobre namjere", kazala je prije četiri godine.

