Kruži teorija zavjere o Beyonce: Proklinje li glazbenike koji joj se ne pokore?

U jeku nedavnog uhićenja slavnog repera Seana Combsa (54), poznatijeg kao P. Diddy, isplovile su teorije zavjere o osobama koje se uz njega vežu. O njegovim se prijateljima i suradnicima, također mahom slavnim glazbenicima, priča se da su također sudjelovali u kaznenim djelima za koje je i sam reper optužen.

Osoba koja se često spominje u tom kontekstu je pjevačica, glumica i poduzetnica Beyonce Knowles (43). Osim što je se povezuje s Diddyjevim zabavama na kojima su se, sumnja se, dogodila brojna kaznena djela, povezuje ju se i s brojnim bizarnim i jezivim teorijama.

Foto: Profimedia

Brojni korisnici društvenih mreža već je godinama povezuju s Iluminatima, navodnom tajnom totalitarnom globalnom vladom, za koju teoretičari zavjere vjeruju da kontrolira svijet.

Korisnici TikToka zamijetili su da su se mnogi dobitnici nagrade album godine zahvalili Beyonce, a Adele je svoj čak i prelomila uz plač.

Foto: Profimedia

"Zašto se svaki dobitnik nagrade 'Album godine' mora klanjati Beyonce, kao da im je to obavezno? Proklinje li ih ako to ne učine?", pisao je korisnik TikToka Arshia Baalef.

Uz video je nadodao da sumnja u njezinu povezanost sa smrti glazbenice.

"Nije li ovo dovoljno da znamo da Aaliyahina smrt nije bila nesreća", dodao je u komentaru.

Aaliyah Dana Haughton bila je glazbenica koja je doživjela velike uspjehe. Kada je imala samo 14, 1994. godine, izdala je svoj prvi album "Age Ain't Nothing But A Number". Prvi singl, “Back And Forth,” bio hit među prvih pet na ljestvici Billboard Hot 100.

Foto: Profimedia

Poginula je 2001. kada je imala samo 22. godine. Preminula je od posljedica avionske nesreće koja se dogodila na letu s Bahama na Floridu zbog težine aviona. Naime, avion u kojemu je letjela sa suradnicima bio je oko 300 kilograma teži od dozvoljenog. Pjevačica je pronađena s brojnim opeklinama na tijelu, ali i jakim udarcem u glavu.

Kada je preminula, pjevačica je imala samo 22 godine i bila je na dobrom putu da postane broj jedan u svojoj karijeri.

Podsjećamo, Diddy je optužen za slučajeve nasilja, trgovine ljudima i seksualno zlostavljanje. Nedavno je uhićen zbog navodnog zlostavljanja koje se događalo desetljećima, a tereti ga se i za reketarenje te trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

