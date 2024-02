Na društvenim mrežama se šire lažne vijesti o smrti glazbenika Vladimira Kočiša Zeca (75).

'Nije za šaliti se'

"Tužan je dan za Hrvatsku: opraštamo se od Vladimira Kočiša Zeca", piše na Facebook stranici. Pjevač je ostao šokiran i razočaran te tvrdi da je ovaj scenarij za svaku osudu.

"Objavio sam na Facebooku da sam živ i zdrav. To mi je bilo važno zbog prijatelja, jer su se neki od njih uplašili. To nije za šaliti se. Nisam jedini kome to rade. Kad se umiješa umjetna inteligencija ode sve k vragu", rekao je Kočiš Zec za 24sata.

Skandal

Osim lažne vijesti o smrti pjevača, kruži i ona o skandalu.

Na Facebook stranici se nalazi plaćena objava naziva "Skandal koji je šokirao cijeli svijet!" uz opis: "Vladimir Kočiš Zec u neviđenom skandalu, karijera u opasnosti!".

Na fotografiji se nalazi Vladimir u AI verziji, dok se iza njega prostire niz riječi "skandal".

