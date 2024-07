Brak kralja Charlesa III. (75) i pokojne princeze Diane nije bio idiličan. Bivši supružnici u braku su dobili dvojicu sinova, princa Williama (42) i princa Harryja (39), a već duže vrijeme kruže glasine da su Diana i Charles imali izvanbračnu kćer.

Foto: Profimedia Princeza Diana i Charles

Radi se o Sarah Spencer, koja navodno živi u Americi. Na društvenim mrežama kruži snimka prema kojoj neki pretpostavljaju da je ona kći Diane i Charlesa, dok drugi smatraju da je Sarah sestra princeze Diane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navodno je Sarah rođena nakon testa plodnosti kojeg je naredila kraljica Elizabeta II. kako bi osigurala potomstvo u obitelji. Kruže teorije da su tijekom testa polodnosti izvađene jajne stanice princeze Diane i sjemene stanice kralja Charlesa, te da su nekima od njih umjetno oplodili suprugu liječnika koji ih je pregledavao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mogla bi zatražiti svoja prava

Prvorođeno dijete ima pravo nasljeđivanja trona te bi tako princu Williamu Sarah mogla poremetiti planove ukoliko dođe u Veliku Britaniju i zatraži svoja prava.

William je ranije pokušao pronaći izgubljenu sestru, no zbog svoje ambicije da jednog dana bude kralj, naredio je da se njen identitet promijeni kako ona umjesto njega ne bi naslijedila krunu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Američki časopis Globe 2015. godine prvi je izvijestio o navodnoj kćeri princeze Diane i kralja Charlesa za koju ni oni nisu znali da postoji. Oni su tada napisali da je Kate Middleton otputovala u Ameriku kako bi se sastala sa ženom čije je ime "Sarah Spencer".

Sarah navodno nije znala za svoje kraljevsko podrijetlo sve do Dianine smrti, ali da su joj uvijek govorili da stravično nalikuje princezi. Pisalo se da je Sarahin mlađi brat, princ William, saznao da ona postoji nekoliko godina kasnije i onda je dogovorio put u Sjedinjene Države i susret s njom. No, kraljevska obitelj mu je savjetovala da to ne čini, pa je umjesto njega otišla njegova supruga Kate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Kate Middleton

Ona je navodno bila "impresionirana sličnošću Sarah Spencer i Lady Di". Mnogi su se zapitali koliko zapravo ima istine u cijeloj ovoj priči jer nema dokaza da Sarah doista postoji, a članovi kraljevske obitelji nikad se o tome nisu oglasili.

POGLEDAJTE VIDEO: 24 godine nakon tragične smrti: Zašto je princeza Diana i dalje toliko utjecajna u monarhiji?