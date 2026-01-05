Glamur u američkom stilu: Kristina Zubac oduševila raskošnim baby showerom, bila i Tia Jurčić

Kristina Zubac (33), supruga hrvatskog NBA košarkaša Ivice Zubca (28), u Americi je organizirala raskošno darivanje za buduće dijete, popularni baby shower, američki običaj koji se održava neposredno prije rođenja djeteta, a tijekom kojeg se dariva trudnicu i buduću prinovu.

Zabava je održana u Beverly Hillsu, a prema fotografijama koje su se pojavile na društvenim mrežama, riječ je o izuzetno elegantnom i pažljivo osmišljenom događaju.

Foto: Instagram Story

Jedna od gošći na baby showeru bila je i poduzetnica Tia Jurčić, koja posljednjih godina također živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Upravo je ona na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s raskošne proslave, otkrivši kako se pazilo na baš svaki detalj.

Pastelno ružičasta bajka s posebnim detaljima

Prostorom su dominirale pastelne ružičaste nijanse, što ne čudi s obzirom na to da u obitelj Zubac uskoro stiže djevojčica. Cijela dekoracija bila je nježna i elegantna, a kao glavni motiv isticao se drveni konjić na ljuljanje, koji je dodatno naglasio bajkovitu atmosferu.

Foto: Instagram Story

Posebnu pažnju privukli su i pokloni za uzvanice – sve gošće dobile su mali znak pažnje, omotan vrpcom luksuzne modne kuće Dior, što je cijelom događaju dalo dodatnu dozu glamura.

Foto: Instagram Story

Ljubavna priča Kristine i Ivice Zubca

Inače, Kristina je bila finalistica izbora za Miss Universe Hrvatske, a danas je velika zaljubljenica u konje. Ljubavna priča nje i Ivice započela je 2015. godine u Zagrebu, kada su ih upoznali zajednički prijatelji. Iako je među njima pet godina razlike – tada je Kristina imala 23, a Ivica 18 godina – to nije omelo njihovu vezu.

Danas žive u luksuznoj vili u Los Angelesu, a 2021. godine izrekli su sudbonosno „da“ na Malom Lošinju. Slavlje se nastavilo u uvali Čikat, uz oko 180 uzvanika. Među gostima su bila i poznata lica, poput košarkaša Patricka Pattersona, dok je kum mladoženji bio Filip Kratofil, partner pjevačice Lane Jurčević.

Iako žive u Americi, par često posjećuje Hrvatsku, a privatni život nastoje držati podalje od medija, tek povremeno dijeleći intimne trenutke sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Dolazak prinove označava novo, posebno poglavlje u njihovim životima, a raskošni baby shower u Beverly Hillsu samo je nagovijestio koliko se budućoj djevojčici već sada raduju.

