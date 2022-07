'ZNAM ŠTO ME ČEKA' / Žalila se na ožiljke, ali nije joj dosta: Kristina Mandarina ide na novo povećanje grudi, a dotad uživa na top lokacijama

Zagrepčanka Kristina Penava (23), poznatija kao Kristina Mandarina, povukla se iz javnog života, a za jedan dio toga je kriv i Instagram. Naime, Penavi su obrisali Instagram profil zbog spornih fotki koje je objavljivala: "Snimam Instagram Story za svega par ljudi, ali dobro, ne brine me to previše. Posljedica naravno ima koliko svih obrisanih objava, uspomena, fotografija tako i financijskih", otkrila je jednom prilikom Kristina za Slobodnu Dalmaciju, no nedavno je ova Zagrepčanka, koja je poznata po svojim plastičnim operacijama, priznala da će opet ići pod nož. "Idem na operaciju u Beograd u rujnu i tamo ću biti dva tjedna dok se ne oporavim", rekla je za 24sata te dodala: "Ovaj doktor mi je provjeren, već sam bila kod njega pa se osjećam sigurno. Znam da će sve biti dobro. Bit ću u Srbiji dva tjedna nakon operacije da obavim sve kontrole. Znam što me čeka pa me nije strah. Sad imam 550 ml, a stavit ću 750." Naime, osim grudi, Kristina priznaje da je imala neuspješnu operaciju "cat eye" koja ju je koštala ožiljka na obrvi, koji sada mora prikrivati šminkom. Uz to, ova najpoznatija, nekadašnja, prodavačica mandarina otkrila je da je hrvatska obala ne privlači te da uživa u Budvi i Dubaiju. U galeriji pogledajte fotke Kristine Mandarine koja se kroz godine itekako promijenila...