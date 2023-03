Hrvatska glumica Kristina Krepela nema problema sa starenjem. Štoviše, čini se da "starenje" nije riječ iz njezina riječnika. Malo vježbe, malo beauty rutine, ali i puno ljubavi. Čini se da je upravo to "tajni recept" za vječnu mladost.

"Moram priznati da nemam neku posebnu tajnu osim temeljitog pranja lica, skidanja šminke, hidratacije i SPF zaštite. I da, ne sunčam se, držim se hlada uz obavezno nošenje šešira ljeti", rekla je jednom prilikom, a sada je objavila i Story na kojem je pokazala koliko je gipka.

"Žena je posebno lijepa kada je sretna", stara je izreka za koju je svakako zaslužan i političar Marin Miletić, s kojim je Kristina u vezi već mjesecima.

"Istina je da svoj privatni život čuvam od medija. No, u češćim pojavljivanjima sprječavaju me obaveze. Naime, dogodi se da, kad su ovakva događanja, imam gostovanja s predstavama, a meni je posao broj jedan. Kad se negdje pojavim, to je kod ljudi koje podržavam, a ovo događanje je zasigurno to", rekla je jednom prilikom.

Kristina glasi za jednu od najljepših domaćih glumica i sijede joj savršeno stoje. Ispričala je kako se odlučila ponosno nositi ono što mnoge žene skrivaju.

"Nemam što za skrivati. Ja sam ponosna na svoje sijede. Moje sijede su više kao pramenovi. Godine su samo broj na papiru. Važno je kako se čovjek osjeća iznutra, a onda isto tako izgleda i izvana. Stvarno nemam problem s tim", rekla je Krepela.