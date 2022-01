Emotivnom objavom kojom se oprostio od svoga oca Akija, Kristijan Rahimovski dodatno je rastužio javnost.

"Tata moj otišel si mi prerano. Puno prerano. Kažu ljudi da je Bog tako htio... Bili smo si više pjesmom nego riječima, drugačije nisi znal, nisi znal sići u glavi s te pozornice pa sam ti jedino pjesmom prilazio. A mogli smo puno više tatek moj. Boliš neopisivo. Utjeha mi je da ću te imati bar dio u svojim pjesmama kao i u onim što si mi ostavio. Ali mi to sad nije dovoljno… Znali su ljudi sve o nama, a ništa nisu znali... Znali smo ti i ja… Fališ tatek, svima nam fališ. Tatek moj sad odmori, pa Rokaj gore s ekipom.

Ljudi Moji hvala Vam svima u ime cijele obitelji Rahimovski na riječima podrške, na svim porukama, pozivima... I vama je značio jer je bio velik, kao i Oli nedodirljiv. Tatek moj rekel si mi prije par dana: Sine i ja tebe volim, ajde begaj tamo i vidimo se. Vidimo se tata jednog dana… Bok tata, volim te tata... Vidimo se...", poručio je Kiki na svom Instagramu.

Podsjetimo, Slobodna Dalmacija otkrila je kako je Kristijan Rahimovski posljednjih dana predosjećao da zdravstveno stanje njegova oca nije najbolje.

"Kristijan se jako loše osjeća, sada nije u stanju razgovarati. Gotovo svaki dan čuo bi se s Akijem, prije tri dana mi je rekako da je u strahu za oca, jer je vidio da nije dobro", izjavio je menadžer Damir Osredečki.

Večernji list doznao je kako su se njih dvojica čuli večer prije same smrti. Te večeri Aki još mu je jednom ponovio da u jeku pandemije pazi na sebe i svoje bližnje.

"Vidiš da korona luduje, samo pazi na zdravlje, nemoj pušiti, čuvaj sebe i svoje", poručio je Aki svom sinu.

Podsjetimo, nakon što je Aki prije dvije godine postao otac djevojčice Antonije, u svojoj 65. godini života, tim je povodom Kristijan, nakon dugo vremena, komentirao svoj odnos s ocem.

"Rođenje djeteta je lijepa stvar. Biti sretan je isto tako lijepa stvar. Moj otac ima 65 godina, ali na kraju, kad se povuće neka crta, najbitnije je za čovjeka da je sretan. Ja svom ocu nikada nisam sudio. Imali smo nesuglasica puno puta oko nekih stvari, ali smo i u tim nesuglasicama bili dovoljno iskreni da se ne lažemo. To je njegova odluka, njegov život", priznao je tada za Exkluziv.

To je prilikom rekao kako mu je najbitnije da je dijete živo i zdravo i da ih prvom prilikom planira posjetiti u Sloveniji.

Nikad nisu imali klasičan odnos oca i sina

Istom je prilikom izjavio kako on i Aki nikada nisu imali klasičan odnos oca i sina.

"Kao možda i najveća zvijezda ovih prostora, uz pokojnog Olivera i Čolića, pripada generaciji koja od 350 dana u godini svira njih 200. Zato nikada nismo stigli izgraditi taj odnos. Kad si mali ne shvaćaš to. Kako se već dugo godina bavim glazbom, što sam stariji više shvaćam. Ali to nije bila izlika da se neke stvari ne promijene. Uvijek se može kada se hoće", rekao je Kiki, koji je i sam otac troje djece - Davida, Filipa i Viktorije.

Kristijan se tada našalio i rekao kako njih dvojica ne žele odrasti: "Istina je da smo on i ja dva šašava pjevača i nikako da odrastemo."

Na pitanje kakav je Aki kao djed, Kiki je rekao: "Takav je da ne želi da ga zovu djed. Kao što sam rekao, djeca smo".

Godine 2020. Kristijan je obilježio i 15 godina glazbene karijere. Nekoliko mjeseci nakon intervjua za Exkluziv, za Beli Zagreb Grad otkrio je i koji je najbolji savjet koji mu je dao Aki Rahimovski.

"Najbolji savjet koji mi je dao otac je onaj koji mi nije dao, a to su u pravilu svi. Ne postoje savjeti u glazbenoj karijeri. Ili jesi ili nisi. Ili te ljudi vole ili ne vole. Tu si naprosto nemoćan. Jedino što možeš raditi jest dati sve najbolje od sebe ljudima do krajnje granice, čak i preko toga jer je glazba takva. Nju ne nasljeđuješ, nego je stvaraš ispočetka. Mislim da sam s time sve rekao. To je put samotnjaka kojim kročiš i na tom putu imaš sto prepreka, a najveća prepreka si ti sam. Sada, nakon gotovo 2 desetljeća, karijere mogu slobodno reći da sam uvjeren u to", a istom je prilikom otkrio i kako je upravo Oliverova pjesma "Oprosti mi, pape" ona pjesma za koju bi želio da je zapravo njegova.

Iako je često izbjagavao davati odgovore na pitanja o odnosu sa svojim ocem, za Express.ba prisjetio se i jedinog trenutka kad su zapjevali skupa: Prije nekoliko godina, kada se Parni valjak povukao na neko vrijeme, otac je radio koncert sa simfonijskim orkestrom i tu smo prvi puta zapjevali zajedno. To je bio jedini trenutak kada smo zapjevali skupa i mislim da svatko tko je bio na tom koncertu na umaškom stadionu mogao vidjeti i doživjeti taj odnos. Baš zato smo odabrali pjesmu od Bijelog dugmeta “Ima neka tajna veza” i ona nas je najbolje obilježila. Vjerujte mi taj trenutak je bio toliko snažan da se jedan dobar dio publike digao na noge, a mnogi su govorili da je to bio trenutak kad je koncert i zapravo počeo. Mislim da sam vam sve rekao".