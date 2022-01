Prerana smrt Akija Rahimovskog ovila je cijelu regiju u crno. Otkada se tužna vijest proširila društvenim mrežama, nema tko se od bliskih prijatelja i kolega glazbenika i umjetnika nije na neki način oprostio od legendarnog pjevača i prisjetio nekih zajedničkih trenutaka.

Iako je njegova glazbena karijera sezala i dalje od područja Balkana, po pitanju privatnih stvari, uvijek je bio tajanstven.

Prije pet godina, objasnio je zbog čega obitelj drži dalje od očiju javnosti.

"Privatni život treba ostati privatan. Moja supruga nije tražila eksponirati se uz mene i zaista, svaki put kada se pojavimo na nekom događaju, fotografi znaju da se ona ne želi slikati, i ne slikaju nas. Često se dogodilo da u novinama izađe slika mene s drugom ženom, a ona mi kaže: ‘Otkad sam ja to postala plava?’ Novac nije bitan. Najvažnija je obitelj. Kad primim svoje unuke, shvatim što je najvažnije na svijetu. Nisu to novci, to je obitelj", rekao je 2017. godine Rahimovski za Blic.

Davne 2009. je u intervjuu za GradPrijedor.com rekao kako ne želio izdvajati prioritete kada je riječ o ženama, glazbi i pjevanju.

"Što je tu problematično, tu nema ništa sporno. Ne bih ja tu pravio nikakvu paralelu i pozicioniranje tih stvari. To je jedan zatvoreni krug u kome redoslijed nije važan", rekao je tada Aki.