MOŽE LI BIZARNIJE?! / Kris Jenner otkrila je svoju jezivu posmrtnu želju pa dodatno šokirala: 'Kim je već zatražila moje kosti'

Kris Jenner u jednoj od epizoda 'Kardashians' je otkrila svoju 'staru' posmrtnu želju, a to je da bude kremirana i da se od njezinog pepela naprave ogrlice za njezinu djecu - no to ipak nije sve