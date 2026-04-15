FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAKON SEDAM GODINA /

Kraljica popa se vratila: Madonna najavila nastavak jednog od svojih najvećih albuma

Foto: B4859/Avalon/Profimedia

Kraljica pop glazbe, Madonna izbacuje novi album koji je nastavak kultnog 'Confessions on a Dance Floor'

15.4.2026.
18:01
Hot.hr
VOYO logo
VOYO logo

Nakon više od sedam godina, kraljica popa Madonna (67) vraća se u glazbene vode novim albumom "Confessions on a Dance Floor: Part II", koji je nastavak njezinog hvaljenog dance albuma iz 2005. godine. Album izlazi 3. srpnja u izdanju Warner Recordsa. 

Madonna je vijest objavila na društvenim mrežama, zajedno s naslovnicom albuma na kojoj sjedi na ljubičastim zvučnicima u usklađenom donjem rublju, dok joj je lice prekriveno ružičastom tkaninom. Uoči izlaska prvog singla podijelila je i kratki glazbeni isječak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Plesni podij je ritualan prostor' 

Uz drugi nastavak njezinog kultnom albuma, Madonna je u ponovnoj suradnji s DJ-em Stuartom Priceom (48), producentom originalnog „Confessions on a Dance Floor”, na kojem su se našli hitovi poput „Hung Up”, „Sorry” i „Jump”. 

"Moramo plesati, slaviti i moliti se tijelom. To su stvari koje radimo tisućama godina to su zaista duhovne prakse. Plesni podij je ritualni prostor. To je mjesto gdje se povezuješ - sa svojim ranama, sa svojom ranjivošću. Rejvanje je umjetnost. To je pomicanje vlastitih granica i povezivanje s ljudima istog razmišljanja", podijelila je Madonna svoj i Priceov "manifest" tijekom stvaranja albuma.

"Zvuk, svjetlo i vibracije preoblikuju našu percepciju, uvode nas u stanje transa. Ponavljanje basa ne samo da čujemo, nego ga i osjećamo. On mijenja našu svijest i briše ego i pojam vremena", nadodala je pop diva za kraj. 

Madonna je ranije najavila povratak dance zvuku i novi album. Sve te odluke pale su kada se, nakon skoro dva desetljeća nakon što ju je napustila, vratila izdavačkoj kući Warner Records.  

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike