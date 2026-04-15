Kraljica popa se vratila: Madonna najavila nastavak jednog od svojih najvećih albuma

Nakon više od sedam godina, kraljica popa Madonna (67) vraća se u glazbene vode novim albumom "Confessions on a Dance Floor: Part II", koji je nastavak njezinog hvaljenog dance albuma iz 2005. godine. Album izlazi 3. srpnja u izdanju Warner Recordsa.

Madonna je vijest objavila na društvenim mrežama, zajedno s naslovnicom albuma na kojoj sjedi na ljubičastim zvučnicima u usklađenom donjem rublju, dok joj je lice prekriveno ružičastom tkaninom. Uoči izlaska prvog singla podijelila je i kratki glazbeni isječak.

Madonna is back! Madonna has announced her new album Confessions II with a teaser of first song I Feel So Free coming soon. 🪩 pic.twitter.com/BmYBCcFq9h — Harry ❯❯❯❯ (@Recylopse) April 15, 2026

'Plesni podij je ritualan prostor'

Uz drugi nastavak njezinog kultnom albuma, Madonna je u ponovnoj suradnji s DJ-em Stuartom Priceom (48), producentom originalnog „Confessions on a Dance Floor”, na kojem su se našli hitovi poput „Hung Up”, „Sorry” i „Jump”.

"Moramo plesati, slaviti i moliti se tijelom. To su stvari koje radimo tisućama godina to su zaista duhovne prakse. Plesni podij je ritualni prostor. To je mjesto gdje se povezuješ - sa svojim ranama, sa svojom ranjivošću. Rejvanje je umjetnost. To je pomicanje vlastitih granica i povezivanje s ljudima istog razmišljanja", podijelila je Madonna svoj i Priceov "manifest" tijekom stvaranja albuma.

"Zvuk, svjetlo i vibracije preoblikuju našu percepciju, uvode nas u stanje transa. Ponavljanje basa ne samo da čujemo, nego ga i osjećamo. On mijenja našu svijest i briše ego i pojam vremena", nadodala je pop diva za kraj.

Madonna je ranije najavila povratak dance zvuku i novi album. Sve te odluke pale su kada se, nakon skoro dva desetljeća nakon što ju je napustila, vratila izdavačkoj kući Warner Records.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković komentirao izbor ustavnih sudaca: 'Mi smo ti koji imaju recept za rješenje'