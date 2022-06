Kraljica Elizabeta II. i poznati medvjedić sastali su se na čaju u Buckinghamskoj palači u sklopu posebne, tajno unaprijed snimljene sekvence koja je emitirana na početku BBC-jeve platinaste zabave u palači.

Nespojivi dvojac nasmijao gledatelje

Medvjed u kaputiću rekao je kraljici kako se pobrinuo da uvijek ima svoju omiljenu poslasticu uz sebe za svaki slučaj, podižući svoj crveni šešir kako bi pokazao sendvič.

"I ja", odgovorila je kraljica otvorivši torbu. "Ja ih držim ovdje", kazala je i potom pokazala dvije šnite kruha i marmeladu od naranče.

Medvjedić je kasnije čestitao kraljici na 70-godišnjoj vladavini. Nespojivi dvojac je potom zajedno slušao ritmove pjesme "We Will Rock You" ispred palače.

Film su nekoliko mjeseci držali u tajnosti Buckinghamskoj palači, BBC Studios i Heyday Films/StudioCanal.

Video s medvjedićem Paddingtonom podsjetio je neke na ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara u Londonu 2012.

U kratkom filmu na otvaranju Olimpijskih igara kraljica s Jamesom Bondom, odnosno glumcem Danielom Craigom, iz Buckinghamske palače helikopterom odlazi do stadiona Wembley na koji se spušta padobranom.