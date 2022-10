Nakon prvog singla "My Name Is" i puštanja u prodaju samostalnog studijskog albuma "Infinite" u kolovozu 1996., Eminem je veliku popularnost i internacionalnu slavu dosegnuo drugim studijskim albumom "The Slim Shady LP", za koji je nagrađen i prvim Grammyjem. Za sljedeća dva albuma "The Marshall Mathers LP" i "The Eminem Show" je također osvojio Grammy čime je postao prvi glazbenik koji je osvojio tri uzastopne nagrade za LP albume.