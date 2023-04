SLAVI ĆE 44. ROĐENDAN / Kardashianka skriva godine top linijom: Snimala se golišava s Megan Fox, a ovim izdanjima prešišala je i Pamelu Anderson

Manekenka i poduzetnica Kourtney Kardashian 18. travnja proslavit će svoj 44. rođendan. Godine 2007. debitirala je u emisiji pod nazivom "Keeping Up with the Kardashians". Zajedno sa svojim sestrama, Kim i Khloé, okušala se i u modnom poslu, u čemu su postigle uspjeh. Proslavila se po svojim kolekcijama odjeće, parfemima, a 2010. objavila je knjigu Kardashian - Top Secret. 2019. osnovala je vlastitu stranicu o životnom stilu, Poosh. Sa svojim sestrama jedna je od najgledanijih žena, a zahvaljujući oglasima koje objavljuju na svojim društvenim mrežama, među najplaćenijim su influencerima na svijetu.