TRUDNIČKI SJAJ / Trudna Kardashianka ljepša nego ikad: Prošetala s poznatim glazbenikom, a ispod majice joj je provirio trbuh

Trudnu Kourtney Kardashian (44) paparazzi su ulovili u romantičnoj šetnji s partnerom, američkim glazbenikom Travisom Barkerom (47). Golupčići su se držali za ruke, a uputili su se na večeru do restorana u Los Angelesu. Kourtney je nosila bijelu usku majicu s uzorkom Mickey Mousea ispod koje je 'provirio' trudnički trbuh, široke traperice te se ogrnula crnom kratkom jaknicom. Oči je prekrila sunčanim naočalama, u jednoj ruci je nosila crnu malu torbicu, a s drugom je držala partnera za ruku. Travis je prošetao u ležernom outfitu, nosio je široku bijelu majicu ispod koje su se nazirale njegove upečatljive tetovaže, široke traperice a na glavi je nosio maramu. Slavna sestra Kardashian je krajem prošlog mjeseca otkrila da očekuje dijete s Barkerom, a popularnom glazbeniku je priopćila na neuobičajen način. Dok je on svirao sa svojim bendom Blink-182 ona je bila u publici te je podigla transparent na kojem je stajala poruka: ‘Travis, trudna sam’. Travisa je to toliko oduševilo da je prekinuo koncert i potrčao do Kourtney, zagrlio je i poljubio.