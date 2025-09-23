Košarkašica koju je znala cijela regija živi od OF-a: Ima sina (7), otkrila nam i da se udaje

Što kada nemaš izbora, primanja na stalnom poslu nisu dovoljna, a moraš prehraniti obitelj? Razgovarali smo s bivšom srpskom profesionalnom košarkašicom Milicom Dabović (43) koja je u periodu kada je bila trudna sa sinom Stefanom (7), ovisila o pomoći prijateljice koja ju je prehranjivala. Nije tada imala, kako nam je rekla, ni za kruh, a danas živi lagodno. Objasnila nam je da ne vidi razlog zašto bi se sramila posla na kojem ne laže, ne krade i ne vara, već jednostavno prodaje svoje fotografije te istaknula da bi joj bilo puno draže kada bi ljudi s ovih prostora, kao što je to slučaj u stranim državama, na OnlyFans gledali isključivo kao na izvor prihoda, a ne kao na nešto negativno i sramotno. Što se ljubavi tiče, Milica se udaje za dugogodišnjeg partnera Milana, kuma Darka Lazića

Danas vodite drugačiji život od onog koji ste vodili 2013. godine kada ste bili profesionalna košarkašica. Kako danas gledate na sve to?

Od 2013. pa do danas nije se puno toga promijenilo. Nevjerojatno je da još uvijek živim kao i tada - red, rad i disciplina. Još uvijek sam u treningu i posvećena svom djetetu. Nisam jedna od onih ljudi koji se provode, piju kavu, konzumiraju cigarete i alkohol. Ja sam netko tko te stvari ne voli i nikada nije imao potrebu probati, a kamoli konzumirati. Samo što sam skoro cijelu svoju košarkašku karijeru radila puno, bilo je to suze, krv i znoj. Ja sam osoba koja je igrala košarku više od 30 godina, svugdje putovala, netko tko je prošao sito i rešeto. Mogu reći da sam pronašla mir. Stabilnost. Mislim da je to nešto što mi je nedostajalo i što se tiče ljubavnog života i košarkaške karijere.

I danas sam jedna velika plači**ka. Plačem kada nešto zaboli mog Stefana, meni drage osobe, a plačem i na serije i emisije.

Foto: Marko Prpic/pixsell



Nakon uspješne karijere, ostali ste bez izvora prihoda. Kako su vam vaši bližnji pomogli u teškoj situaciji?

Moja košarkaške karijere je završila 2016., a rodila sam 2017. godine pa nakon toga nastavila igrati. Tako da, da... Imala sam taj težak period kada sam zatrudnjela 2017. godine i rodila u 12. mjesecu iste godine. Uvijek sam samoj sebi bila izvor energije. Obitelj mi nikako nije mogla pomoći u greškama i odlukama koje sam sama donosila, a je li moja obitelj bila uz mene u najtežim trenucima? Je! Je li mi pomogla? Mislim da nije ni trebala, ali mi je bilo dovoljno što je bila uz mene.

Svi smo mi bili u velikim problemima u tom trenutku, ali znali smo se sabrati i čuvati jedno drugome leđa, a jednako tako smo se znali sami vaditi iz zeznutih situacija. Tada nisam imala za kupiti kruh, a kada sam bila trudna, hranila me moja prijateljica. No, brzo sam stala na noge. Počela sam igrati košarku, prodavati svoje stvari. Otvorila sam stranicu sa second hand stvarima i hvala Bogu da je to vrijeme daleko iza mene. Ja sam danas drugi čovjek, jedna sretna žena.

Foto: Privatna Arhiva

Imala sam neke nejasnoće u životu. Htjela sam ih riješiti sama sa sobom, boriti se i dokazati sebi da se, sve što mi se u životu dogodilo, trebalo dogoditi jer ja tako gledam na život, a riječ je o mojoj karijeri i izboru partnera. Posljednja dva partnera koja sam imala, ne uključujući mog Milana s kojim sam jako sretna, ne zna se koji je partner bio gori. To su ljudi koje sam prijavljivala policiji i koji su me iskorištavali maksimalno.

Ne samo financijski, već psihički, fizički. Došlo je do toga da su mi misli krenule u smjeru da onoga trenutka kada ustanu iz kreveta razmišljam bi li bilo da se umijem ili ubijem. Sve mi je teško padalo i nije mi bilo svejedno, ali nisam to nikada pokazivala. Ja sam bila jedna ranjena zvijer koja je cijeli život igrala košarku, odrekla se toliko toga, a onda su me snašli hoštapleri, manipulatori, lažovi i lopovi, ali sama sam kriva jer sam sve te stvari dozvoljavala.



Kako bi imali stalni izvor prihoda, otvorili ste profil na OnlyFansu. Mnogi imaju negativno mišljenje o istom, ali vi od toga uspješno živite. Kako vi gledate na to?

Nemam ništa protiv toga, koja god djevojka se odluči na bilo što u životu jer ljude dijelim samo na dobre i loše. Nisam nikoga varala, ranila, krala, tako da mi je žao što te većina ljudi, kada uđe na društvene mreže, uvrijedi, a ne zna što će ga sutradan snaći. Žao mi je što Balkanci ne gledaju na to kao Amerikanci ili u nekim drugim zemljama gdje se OF(OnlyFans) gleda samo kao mjesto na kojem se zarađuje novac i evo, tko god može zaraditi novce na bilo koji način, skidam mu kapu. Ovdje ljudi to gledaju kao uvredu. Ja zbog toga ne bi vrijeđala čovjeka. Imam prijateljice koje imaju OF, sportašice i žive u drugim državama te na taj način zarađuju šest puta više.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Imate i maloljetno dijete. Je li vas strah da će vas, kada bude stariji, osuđivati zbog načina na koji ste prehranjivali vašu dvočlanu obitelj?

Nikada ne bih miješala svoje dijete u ove stvari, a on će, naravno, saznati za sve i zbog toga me nije strah, jer sam odgojila jednog dobrog dječaka i njegovo dobrobit mi je na prvom mjestu, te vjerujem da će razumjeti situaciju kad odraste i vidi tko mu je majka. Smatram da radim pošten posao i iako bi moja plaća iznosila oko 40.000 dinara (340 eura), a davanja oko 30%, teško bih mogla živjeti od toga jer u našoj državi često sve ide preko veza i ako ne raširiš noge, ne možeš dobiti ništa. Ja nisam sklona tome i ne volim to i ne radim. Za mene je važnije da mirno spavam i da se mogu pogledati u ogledalo bez grižnje savjesti, a vjerujem da moj sin, kada odraste i vidi tko mu je majka, neće imati ništa protiv mojih odluka jer nema dana da mi ne kaže da me voli i volim što ni u čemu ne oskudijeva. Rekla sam mu da za sve što želi u životu treba debelo raditi i zaslužiti svojim trudom, ali najvažnije od svega za mene je da ga odgajam na pravi način, da odraste kao dobar čovjek. Nema mi većeg komplimenta od toga.

Foto: Privatna Arhiva

A ostali ljudi? Nije me briga hoće li me osuđivati ili ne jer sam kroz život naučila da će se uvijek naći oni koji imaju potrebu vrijeđati. Prije deset godina vrijeđali su me kada sam se skinula u kupaći kostim i nisam imala dijete, a sada me vrijeđaju zbog toga što imam OnlyFans i nema ništa što bih mogla učiniti da bih bila dovoljna u očima tih ljudi koji me stalno kritiziraju. Mislim da bi im bilo najbolje da krenu od svog dvorišta i svoje obitelji. Iskreno, ja bih prije osudila situaciju koja se događa ovdje u Srbiji, nego nekoga tko prodaje svoje fotografije i pritom se dobro osjeća u svojoj koži.

Da ste mogli birati, bi li nešto napravili drugačije?

Sve bih napravila drugačije, osim što se tiče mog sina Stefana, iako smatram da mu nisam mogla izabrati goreg oca. Nedavno sam o tome pričala, suze mi dolaze dok se prisjećam svega, a glas mi drhti, jer jednostavno ne mogu vjerovati koliko sam tada bila naivna i glupa. I danas mi je teško procijeniti ljude, jer za mene su svi dobri dok se ne pokažu lošima. Tako da, sve bih promijenila osim rođenja mog sina, uključujući odabir partnera, odnose s obitelji te klubove u kojima sam igrala. Igrala sam u drugoj državi, dala sam sve za klub, borila se, a imala sam trenericu koja me vrijeđala, omalovažavala i u nekim trenucima nije dopuštala da igram, smijala mi se iza leđa, a još k tomu nije ni razgovarala sa mnom jer je bila ljuta što je netko tamo lagao da sam dan ranije prošetala gradom, a ja to nisam nikome rekla.

Foto: Privatna Arhiva

Kako gledate na negativne komentare, kao i poruke koje dobivate privatno? Kako se nosite s njima?

Moj psiholog mi je puno pomogao u tom periodu i ono što mogu reći je da sam danas jako sretna, ujedno i zaručena. Mi smo zajedno skoro tri godine... Riječ je o čovjeku kojeg sam htjela u životu, koji mi daje mir i stabilnost. Moj Stefan ga obožava.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Povjesničar Tvrtko Jakovina u RTL Direktu o Hrvatskoj i priznavanju Palestine