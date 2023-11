Korčulanski slavuj Petar Šegedin oduševio je žiri i publiku 'Superstara' kada je u subotu u prvoj emisiji uživo zapjevao pjesmu 'Kuća puna naroda' legendarnog Zdravka Čolića.

"Emocije su bile jako pozitivne i još su uvijek jako pozitivne, jedva čekam novi nastup i da pokažem što još mogu", otkrio je Šegedin. Treme uoči prvog nastupa uživo nije bilo. "Nije bilo treme, ja sam dizao ostatak ekipe od treme, zadovoljan sam izvedbom i komentarima žirija".

Dirnuo ga je komentar cijelog žirija, a posebno Tončija Huljića, koji je najavio Šegedinu iduće Melodije Jadrana. "Ja sam jako iznenađen, nisam mogao to baš predvidjeti da bi se to moglo dogoditi, ali ako ostane tako kako je Tonči rekao, ja bih stvarno bio presretan", izjavio je Šegedin. "Tonči je majstor hrvatske glazbene scene, tata mata. Jako sam ponosan na to i hvala mu na lijepim riječima", dodao je talentirani mladi pjevač.

San mu je, kaže, karijeru razvijati i u smjeru solo pjevanja, a 'Superstar' je pravo mjesto za to. U društvu kolega iz spektakularnog showa Petar uživa. "Jedemo, družimo se, spavamo, snimamo, skačemo, plešemo. Dinamično je i ne postoji što ne radimo. Uzdrmao nas je odlazak Luke i Davida, ali život ide dalje, moramo se pripremiti za idući nastup", zaključio je mladić.

Kolegijalnost i prijateljstvo vladaju među ekipom showa, a neke od njih izdvojio je i kao favorite za možebitnu pobjedu. "Imam dosta kandidata, izdvojio bih dvoje, troje - Anataliju, Ivana Vidovića i Vanessu Kralj. Anatalia ima specifičan glas i jako dobro pjeva, Ivan ima posebnu boju koju nema puno ljudi na svijetu, a Vanessa pjeva i stranu i domaću glazbu i leži joj sve, ima veliki talent. To je to", zaključio je Šegedin.

Već ove subote od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je druga emisija uživo glazbenog spektakla 'Superstar' u kojoj će nastupiti najboljih 10 kandidata, a prva live emisija dostupna je već sad putem platforme Voyo!

