U jednoj od epizoda reality showa "Kardashians", Kim Kardashian podijelila je poruke Kanyea Westa, koji je kritizirao što je nosila na Tjednu mode u Milanu.

Kanye West jednostavno ne želi prestati iznositi svoje mišljenje, konstatirala je njegova bivša supruga Kim K.

Glavni modni kritičar

Dok je bila u Italiji, Kim je nosila pregršt odjevnih kombinacija koje je brend Prada odabrao za nju, što je natjeralo na razmišljanje njezinog bivšeg supruga. Dok je bila u Milanu, Kim je od Westa dobila poruku s povratnim informacijama o tome što je nosila, što je uključivalo potpuno crni look sa sunčanim naočalama i smeđe-narančasti kombinezon.

Za Westa niti jedna kombinacija nije bila ona dobitna.

"Bez bijelih naočala", pročitala je Kim jednu od Kanyeovih poruka s mobitela.

"Narančasti izgled me toliko razbjesnio. Prije bih otišao u zatvor nego što bih izašao u tome", čita Kim drugu poruku bivšeg supruga Westa, misleći na kombinezon.

Kardashianka je obje ove poruke ismijala, rekavši u ispovjedaonici da je West, dok je ona bila u Italiji, bio kod kuće s djecom.

"Ne može si pomoći. Možemo se smijati stvarima koje volimo ili ne volimo. Bez obzira na to koliko su stvari ponekad lude, uvijek ćemo biti obitelj i odgovorit ću mu poruku i reći: Znaš, već dugo nosiš te čizme, pa kad budeš spreman promijeniti svoju odjeću, javi mi, a onda ćeš mi dati savjet", rekla je Kim u realityju.

Nije mu prvi put

Naime, ovo nije prvi put da je West kritizirao što Kardashianka nosi. Otkako su njih dvoje počeli hodati 2012. (pa čak i nakon razlaza 2021.), West je utjecao na to što je njegova bivša nosi. Javno je kritizirao Kiminu haljinu za Met Gala 2019. u epizodi "Keeping Up with the Kardashians", rekavši svojoj tadašnjoj ženi da mu se ne sviđa korzet haljine.

"Prošao sam kroz ovu tranziciju kada sam bio reper, gledajući sve te djevojke i gledajući svoju ženu, kao, oh, moja djevojka mora biti baš kao i druge djevojke pokazujući svoje tijelo. Nisam shvaćao da je to utjecalo na moju dušu i moj duh kao nekoga tko je oženjen i tko je otac, koji će uskoro imati četvero djece. Korzet je oblik donjeg rublja, seksi je, ali za koga?", rekao je tada reper svojoj bivšoj u emisiji.