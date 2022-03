Predstavnica Srbije na ovogodišnjem Eurosongu Ana Đurić Konstrakta otkrila je da joj je netko hakirao profile na društvenim mrežama. Ona se povodom toga oglasila na Instagram i TikTok profilu grupe Zemlja Gruva.

Konstrakta je bila članica spomenute grupe, a svojim je obožavateljima poručila da pokušava uz pomoć stručnjaka vratiti svoje profile.

"Evo, samo da se javim, jer smo svi veliki poznavatelji sigurnosti na internetu. Svi moji profili su hakirani osim onog na TikToku, a možda je i tako bolje. Navikla sam biti sama. Probat ćemo vratiti profile uz pomoć stručnjaka, a ako ne uspijemo, onda krećemo ispočetka", poručila je Konstrakta.

Podsjetimo, Konstrakta će s pjesmom "In Corpore Sano" predstavljati Srbiju na ovogodišnjem Eurosongu u Torinu.

"Kada se sklopila slika i zvuk, nešto je kod publike kliknulo i stvorila se široka masa koja je glasovala, možda i ona koja inače ne glasuje. Pobijedili smo s tom pjesmom i onda kreće ono, napravi se zamah i to sad ide samo od sebe. Jednostavno, postalo je viralno. Što se same pjesme tiče, mislim da ona na razne načine pruža sadržaj za viral. Od tog vizualnog, koreografije pljeskanja, do te neke slojevitosti u tekstu, do pratećih vokala, koji su malo čak etno, do promjene atmosfere", kazala je nedavno za portal Klix.ba.