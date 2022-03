Srbiju će na ovogodišnjem Eurosongu predstavljati Ana Đurić (43), poznatija kao Konstrakta. Pjevačica je pobijedila s pjesmom "In Corpore Sano" koja je oduševila sve na društvenim mrežama, a prva je na listi najslušanjih pjesama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj.

Otkrila je tajnu neobičnog hita

Konstrakta svojim nastupom i pjesmom nikoga nije ostavila ravnodušnim, za Klix.ba otkrila je tajnu svoje neobične pjesme.

"Kada se sklopila slika i zvuk, nešto je kod publike kliknulo i stvorila se široka masa koja je glasovala, možda i ona koja inače ne glasuje. Pobjedili smo s tom pjesmom i onda kreće ono, napravi se zamah i to sad ide samo od sebe. Jednostavno, postalo je viralno. Što se same pjesme tiče, mislim da ona na razne načine pruža sadržaj za viral. Od tog vizualnog, koreografije pljeskanja, do te neke slojevitosti u tekstu, do pratećih vokala, koji su malo čak etno, do promjene atmosfere", rekla je pjevačica.

Konstrakta je inače članica grupe Zemlja gruva, a pojasnila je i zašto u pjesmi spominje Meghan Markle. "Odlučila sam u pjesmi spomenuti Meghan Markle jer mediji pišu da ima lijepu kosu. Ma ima ljepšu kosu i od Kate Middleton, da se ne lažemo. I Meghan je prognana, a mi podržavamo prognane ljude", ispričala je glazbenica nedavno za Kurir.rs.

Pjevačica je za Klix priznala da baš i nije navikla na veliku medijsku pažnju, skromno je rekla da vjeruje kako će se cijela situacija za nekoliko dana smiriti.

"Naučit ću se na popularnost koja mi je došla. Ja sam mislila, svakog čuda tri dana dosta, ali evo danas, peti dan, možda će biti i sedmi, splasnut će to sve, ali ja sam još uvijek 'Dženi, iz kraja', što bi rekla Jennifer Lopez", kazala je.

Konstrakta je inače majka dvoje djece i supruga 9 godina starijeg kolege arhitekta, Milana Đurića koji je jednom prilikom bio u Zagrebu kako bi savjetovao arhitekte Milana Bandića oko izgradnje Novog Zagreba.

Konstraktu je komentirala i Mia

Podsjetimo, Mia Dimšić (29) predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu nakon što je odnijela pobjedu na Dori u Opatiji s pjesmom "Guilty pleasure", a nedavno je komentirala i srpsku predstavnicu.

"Svakako mi se sviđa originalnost, baš poštujem autentičnost, veselim se upoznati je. Mislim da je Srbija izabrala nešto jako neočekivano, jako zanimljivo i sada, naravno, nitko ne zna kako će to proći. Vidjet ćemo sve u petom mjesecu", rekla je Mia za RTL.