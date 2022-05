Srpska predstavnica na Eurosongu, Ana Đurić Konstrakta, gostovala je u emisiji Oko RTS-a gdje je s voditeljicom raspravljala o mnogim aktualnim temama, ali i o svom odlasku u Torinu i o uspjehu njezinog hita "In corpore sano".

Meghan usporedila s 'praznim sadržajem'

Konstrakta je na Eurosongu zauzela visoko peto mjesto, a u emisiji je otkrila kako će se pritajiti na neko vrijeme, na što ju je voditeljica pitala kako to da se odlučila na taj korak u situaciji velike popularnosti u Srbiji.

"To je bila moja ideja još 5. ožujka, da kažem umjetnica je nevidljiva i da nestanem. Međutim, nisam imala hrabrosti, a sve se pretvorilo u veliku medijsku pažnju. Sada mislim da zaslužujem da si osiguram mir, znam da je sada vrijeme da se ova priča zaključa", odgovorila je pjevačica.

Konstrakta i voditeljica razgovarale su i o korištenju simbola poput Meghan Markle.

"To je doprinijelo viralnosti zato što otvara mogućnost čitanja na različite načine. Ti simboli ostavljaju neku mistiku pa si tu onda upiše tko što želi. Pogodno je za konzumiranje, na kraju krajeva. Što se tiče Meghan Markle, ona nije tu zbog hidratacije, više je tu naglasak bio na praznini svih tekstova kojima smo okruženi. Ona nije bitna, mediji je koriste ne bi li stvarali prazan sadržaj", ispričala je Konstrakta.

Što se tiče kritke na suvremeni način života, pjevačica je rekla da je i ona prije živjela tako da zna kada ide na skijanje ili na ljetovanje, ali da je "osjetila besmisao svega toga i rekla to naglas". "U poziciji smo da radimo mnogo zbog tog mora. Vrtimo se kao hrčci u kavezu, bez mnogo smisla", objasnila je.

"To je to. Svi smo u poziciji da ganjamo svoju egzistenciju i sve vrijeme imamo privid slobode i slobodnog vremena koji ne postoji. I ta godina dana rada za dva tjedna mora... znaš o čemu pričam", dodala je Konstrakta.

Otkrila je daljnje planove

Ispričala je i kako misli da joj medijska pažnja neće otupiti kritičku oštricu jer za to ima previše godina i iskustva: "Ja sam se na neki bizarni način našla na poziciji Meghan Markle. Dobro, ne baš na poziciji Meghan Markle, ali tu negdje. Mislim da imam dovoljno godina i dovoljno kritičkog kapaciteta da se u to ne uvučem i da pomislim da je to smisleno ostvarenje nekih mojih ambicija."

O svojim budućim planovima rekla je sljedeće: "Dozvolit ću si vrijeme da si ovo procesuiram. Ne želim upasti u hiperprodukciju i biti u modeu u kojem se od tebe nešto traži, a ti daješ po diktatu."