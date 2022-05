Kultno lice showa "Ljubav je na selu", Bahra Zahirović, sudjelovala je u 12. sezoni emisije, a tada su je gledatelji upoznali kao pomalo izbirljivu, ali iskrenu ženu koja traži onog savršenog. Uz to, Bahra je tada otkrila da zna dobro procijeniti karakter ljudi te da je ljubiteljica psihologije.

Otkriva karakter farmera

Bahra je u showu "Ljubav je na selu" bila prepoznatljiva po svojim kreativnim i osebujnim komentarima, a farmere nove sezone je odlučila komentirati za RTL.hr.

Zaljubljenica u psihologiju, Bahra, od svih farmera kao favorita izdvojila je Milana iz Gospića.

"Po mom mišljenju, najviše mi se sviđa Milan po svom ponašanju. On je najkulturniji, ponaša se kao jedan pristupačan džentlment. I stav mu je na mjestu. Jednostavno mi se nekako najbolje odnosi prema svojim damama, lijepo ih je dočekao, prihvatio", komentirala je Bahra.

Uz Milana, Bahra je favorizirala i Tomislava za kojeg kaže da je pomalo prevrtljiv. "Ali i bez obzira na neke slabosti kod Tomislava, opraštam mu, jako mi ga je žao, tužan mi je… Htio je ovu poljubiti pa onu poljubiti, ali jao si ga njima ako se počnu grabiti za njega", rekla je Bahra pa se dotaknula Krunoslava na čijoj farmi borave njezine prijateljice Ines i Irena.

"Što se tiče Krune, isto tako je lijepo dočekao svoje dame. Nije ih odmah oslušnuo dok su ga prozivale vani pred ulazom kuće. On mi je isto relativno vrijedan čovjek, potaknule su me njegove suze jer su mu veliku podršku dale njegove kćeri", rekla je Bahra pa onda oplela po farmeru Ivi.

"A Ivo, barba Ivo, nemam ništa protiv njega, ali kud on srlja!? Što on zamišlja, što je čekao do sad? Sad planira dijete, potomak, ili se to samo šali?! Komentira žene, ispituje ih koja bi mogla zatrudnjeti, to mi je malo smiješno, ali isto tako se za to trebao prije potruditi dok je bilo vrijeme rane mladosti", rekla je Bahra koja je, po njegovom govoru tijela, zaključila da baš nije veliki džentlmen, ali je ustanovila da je ipak veseljak.