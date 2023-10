Popularna pjevačica Britney Spears prije nekoliko je dana objavila svoju knjigu "The woman in me", a reakcije se ne stišavaju. Njezinog bivšeg dečka, pjevača Justina Timberlakea ta je knjiga, čini se, natjerala da na svom Instagram profilu ugasi komentare ispod objava zbog oštrih kritika fanova pjevačice. Razlog su detalji njihove veze koje je Britney otkrila u svojoj novoj knjizi.

"Justin je ovu odluku donio zbog komentara punih mržnje i odvratnih stvari koje su mu ljudi pisali", otkrio je izvor za Page Six.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Britney je otkrila da je tijekom veze s Timberlakeom ostala trudna pa pobacila. Imala je tek 19 godina, a pila je pilule za prekid trudnoće koje joj je dao Justin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bilo je važno da nitko ne sazna za trudnoću ili pobačaj, što je značilo da sve radi kod kuće", napisala je Britney pa otkrila da je bol bila - neizdrživa.

'Sjećam se, 20 godina kasnije, boli i straha'

"Nastavila sam plakati i jecati dok sve nije završilo. Trajalo je satima i ne sjećam se kako je završilo, ali sjećam se, 20 godina kasnije, boli i straha", dodala je. Jasno je dala do znanja da je svjesno kako bi ju mnogi mogli osuđivati, no nikad nije očekivala da će proći kroz tu situaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bilo je to iznenađenje, ali za mene to nije bila tragedija. Toliko sam voljela Justina. Uvijek sam očekivala da ćemo jednog dana imati obitelj zajedno. On je rekao da nismo spremni imati dijete, da smo premladi. Sigurna sam da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali pristala sam. Ne znam je li to bila ispravna odluka. Da je bilo prepušteno samo meni, nikad to ne bih učinila...", zaključila je pjevačica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ona je odgojena, dodala je, "da ne pobaci" zbog vjerskih razloga, kao i onoga što je naučila od svoje obitelji. Britney je kasnije dobila sinove Seana Prestona i Jaydena s Kevinom Federlineom, dok Justin sa suprugom Jessicom Biel ima sinove Silasa i Phineasa.